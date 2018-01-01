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      6 главных событий недели в экономике

      09:09Распечатать

      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Банку России предстоит принять решение по ставке с учетом планов нового правительства и последствий вспышки коронавируса, в то время как в США президент Дональд Трамп озвучит ежегодное послание Конгрессу США. После затянувшихся из-за карантина каникул рынки в Китае возобновят работу.

      Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели.

      Вторник, 4 февраля

      Послание президента Дональда Трампа Конгрессу США

      Президент Трамп во вторник отчитается перед Конгрессом США и страной и обозначит приоритетные направления внешней и внутренней политики США.

      В этом году его выступление пройдет на фоне старта отбора претендентов в кандидаты на пост президента: накануне в штате Айова состоится первое голосование демократов по кандидатам на выборах 2020 г., за которым будут следить трейдеры по всему миру.

      Инвесторов больше страшит направленная против крупных корпораций программа Элизабет Уоррен, в то время как лидирует в опросах сенатор Берни Сандерс.

      Среда, 5 февраля

      Министерство финансов РФ опубликует план покупок валюты на месяц

      Как ранее сообщали "Вести.Экономика", Минфин увеличил покупку валюты в 1,6 раза после снижения на 14% с 6 декабря по 14 января и увеличения в ноябре на 7%.

      Минфин с 15 января по 6 февраля 2020 г. потратит на покупку валюты 309,9 млрд руб., или 18,2 млрд руб. каждый день, сообщило министерство.

      Еврокомиссия опубликует доклад о пересмотре бюджетных правил ЕС

      Как сообщали "Вести.Экономика", в июле Италия избежала угрозы дисциплинарных мер со стороны ЕС, убедив Европейскую комиссию в том, что новые меры помогут привести растущий долг страны в соответствие с бюджетными правилами блока.

      Комиссия призвала Италию соблюдать свои обязательства по подготовке бюджета на 2020 г. в соответствии с бюджетными правилами ЕС. Италия обязалась добиться сокращения структурного дефицита в следующем году, как это было сделано в 2019 г., благодаря мерам, обеспечивающим снижение расходов и увеличение доходов.

      Четверг, 6 февраля

      Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в Брюсселе

      Как ранее писали "Вести.Экономика", Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам январского заседания оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях, начав пересмотр своей стратегии впервые с 2003 г.

      На посту главы ЕЦБ бывший руководитель МВФ Кристина Лагард решила структурно разобраться в неспособности инфляции достичь 2% и объявила о запуске всеобъемлющего обзора стратегии денежно-кредитной политики.

      Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана

      Как ранее писали "Вести.Экономика", представитель ФРС Роберт Каплан, говоря о торговой сделке США и Китая, выразил мнение, что проблемы в торговых отношениях с Китаем будут продолжаться годами, но первая фаза лучше, чем отсутствие первой фазы.

      В интервью телеканалу CNBC президент федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан отметил, что снижение темпов роста экономики США в последние месяцы года происходит на фоне серьезного сокращения складских запасов компаний.

      Пятница, 7 февраля

      Ставка Банка России, пресс-конференция председателя Эльвиры Набиуллиной

      С момента заседания Центробанка РФ в декабре, где было принято решение понизить ключевую ставку, многое поменялось. Новое правительство обещает увеличить расходы бюджета, что может способствовать ускорению инфляции, а ситуация с коронавирусом в Китае приводит к падению цен на нефть, что негативно для российской экономики.

      В таких условиях регулятор в пятницу воздержится от дальнейшего понижения стоимости заимствований, сохранив ее на уровне 6,25%, прогнозирует большинство опрошенных "Блумберг" аналитиков. Вечером в тот же день агентство Fitch Ratings объявит результаты пересмотра суверенного рейтинга РФ, который был повышен в августе до "BBB" с "BBB-".

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: США, ЕЦБ, рейтинг, Конгресс, Кристин Лагард, ЦБ РФ, события, Эльвира Набиуллина, Дональд Трамп, Минфин РФ, покупка валюты, ставка ЦБ, Роберт Каплан

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