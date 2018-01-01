6 главных событий недели в экономике

Банку России предстоит принять решение по ставке с учетом планов нового правительства и последствий вспышки коронавируса, в то время как в США президент Дональд Трамп озвучит ежегодное послание Конгрессу США. После затянувшихся из-за карантина каникул рынки в Китае возобновят работу.

Вторник, 4 февраля

Послание президента Дональда Трампа Конгрессу США

Среда, 5 февраля

Министерство финансов РФ опубликует план покупок валюты на месяц

Еврокомиссия опубликует доклад о пересмотре бюджетных правил ЕС

Четверг, 6 февраля

Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в Брюсселе

Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана

Пятница, 7 февраля

Ставка Банка России, пресс-конференция председателя Эльвиры Набиуллиной