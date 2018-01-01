10 смертельно опасных профессий в США

Бюро трудовой статистики США опубликовало список профессий, представители которых чаще других получают производственные травмы. В список вошли профессии с наибольшим числом производственных травм на 100 тыс. человек.

10. Рабочие в области ухода за зелеными насаждениями, стрижки газонов и т. д. Число фатальных травм на 100 тыс. работников : 20,2



Такие рабочие напрямую заведуют и координируют действия, которые связаны с уходом за зелеными насаждениями, газонами и лужайками. : 20,2Такие рабочие напрямую заведуют и координируют действия, которые связаны с уходом за зелеными насаждениями, газонами и лужайками.

9. Представители строительных профессий и профессий, связанных с недропользованием Число фатальных травм на 100 тыс. работников : 21,0



Такие рабочие напрямую заведуют и координируют действия, связанные со строительством и добычными работами. : 21,0Такие рабочие напрямую заведуют и координируют действия, связанные со строительством и добычными работами.

8. Рабочие, которые работают с железными или стальными балками Число фатальных травм на 100 тыс. работников : 23,6



Такие рабочие поднимают, перемещают и производят различные манипуляции со стальными или железными балками, необходимыми для строительства. : 23,6Такие рабочие поднимают, перемещают и производят различные манипуляции со стальными или железными балками, необходимыми для строительства.

7. Фермеры, рабочие на ранчо и другие представители сельскохозяйственных профессий Число фатальных травм на 100 тыс. работников : 24,7



Такие рабочие сажают сельскохозяйственные культуры, ухаживают за ними, управляют и координируют работу других сотрудников в этой области. : 24,7Такие рабочие сажают сельскохозяйственные культуры, ухаживают за ними, управляют и координируют работу других сотрудников в этой области.

6. Водители грузовиков и других видом автомобилей Число фатальных травм на 100 тыс. работников : 26,0



Такие рабочие водят грузовики и другие транспортные средства по строго заданным маршрутам или территориям для продажи или доставки товаров. : 26,0Такие рабочие водят грузовики и другие транспортные средства по строго заданным маршрутам или территориям для продажи или доставки товаров.

5. Сборщики вторсырья Число фатальных травм на 100 тыс. работников : 44,3



Такие рабочие собирают мусор и перерабатываемое сырье из контейнеров в грузовики. : 44,3Такие рабочие собирают мусор и перерабатываемое сырье из контейнеров в грузовики.

4. Кровельщики Число фатальных травм на 100 тыс. работников : 51,5



Такие рабочие покрывают крыши кровельной дранкой, шиферными плитками и другими материалами. : 51,5Такие рабочие покрывают крыши кровельной дранкой, шиферными плитками и другими материалами.

3. Пилоты и бортинженеры Число фатальных травм на 100 тыс. работников : 58,9



Пилоты управляют самолетом и летают по четко заданному маршруту, перевозя пассажиров или грузы. : 58,9Пилоты управляют самолетом и летают по четко заданному маршруту, перевозя пассажиров или грузы.

2. Рыболовы Число фатальных травм на 100 тыс. работников : 77,4



Они используют сети или удочки, а также другое необходимое оборудование, для того чтобы ловить рыбу и других морских обитателей. : 77,4Они используют сети или удочки, а также другое необходимое оборудование, для того чтобы ловить рыбу и других морских обитателей.

1. Лесорубы Число фатальных травм на 100 тыс. работников : 97,6



Они используют различное оборудование для рубки леса. : 97,6Они используют различное оборудование для рубки леса.

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".Эксперты портала BusinessInsider изучили список и составили рейтинг самых смертельно опасных профессий, то есть профессий с самыми высокими показателями травм со смертельным исходом, на основе списка Бюро трудовой статистики.Ниже мы расскажем о 10 смертельно опасных профессиях в США.