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      10 смертельно опасных профессий в США

      08:17Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Бюро трудовой статистики США опубликовало список профессий, представители которых чаще других получают производственные травмы. В список вошли профессии с наибольшим числом производственных травм на 100 тыс. человек.

      Эксперты портала BusinessInsider изучили список и составили рейтинг самых смертельно опасных профессий, то есть профессий с самыми высокими показателями травм со смертельным исходом, на основе списка Бюро трудовой статистики.

      Ниже мы расскажем о 10 смертельно опасных профессиях в США.

      10. Рабочие в области ухода за зелеными насаждениями, стрижки газонов и т. д.

      Число фатальных травм на 100 тыс. работников: 20,2

      Такие рабочие напрямую заведуют и координируют действия, которые связаны с уходом за зелеными насаждениями, газонами и лужайками.

      9. Представители строительных профессий и профессий, связанных с недропользованием

      Число фатальных травм на 100 тыс. работников: 21,0

      Такие рабочие напрямую заведуют и координируют действия, связанные со строительством и добычными работами.

      8. Рабочие, которые работают с железными или стальными балками

      Число фатальных травм на 100 тыс. работников: 23,6

      Такие рабочие поднимают, перемещают и производят различные манипуляции со стальными или железными балками, необходимыми для строительства.

      7. Фермеры, рабочие на ранчо и другие представители сельскохозяйственных профессий

      Число фатальных травм на 100 тыс. работников: 24,7

      Такие рабочие сажают сельскохозяйственные культуры, ухаживают за ними, управляют и координируют работу других сотрудников в этой области.

      6. Водители грузовиков и других видом автомобилей

      Число фатальных травм на 100 тыс. работников: 26,0

      Такие рабочие водят грузовики и другие транспортные средства по строго заданным маршрутам или территориям для продажи или доставки товаров.

      5. Сборщики вторсырья

      Число фатальных травм на 100 тыс. работников: 44,3

      Такие рабочие собирают мусор и перерабатываемое сырье из контейнеров в грузовики.

      4. Кровельщики

      Число фатальных травм на 100 тыс. работников: 51,5

      Такие рабочие покрывают крыши кровельной дранкой, шиферными плитками и другими материалами.

      3. Пилоты и бортинженеры

      Число фатальных травм на 100 тыс. работников: 58,9

      Пилоты управляют самолетом и летают по четко заданному маршруту, перевозя пассажиров или грузы.

      2. Рыболовы

      Число фатальных травм на 100 тыс. работников: 77,4

      Они используют сети или удочки, а также другое необходимое оборудование, для того чтобы ловить рыбу и других морских обитателей.

      1. Лесорубы

      Число фатальных травм на 100 тыс. работников: 97,6

      Они используют различное оборудование для рубки леса.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: США, рейтинг, профессии, травмы

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