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      "Уханьская пневмония" в КНР уже унесла жизней больше, чем SARS

      06:58Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". На территории материкового Китая зафиксирован 361 летальный исход.

      Количество смертей, вызванных новым коронавирусом 2019-nCoV на территории материкового Китая, превысило число летальных исходов в стране во время эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 гг. За всю эпидемию SARS в Китае скончались 349 человек. По данным Госкомитета КНР по здравоохранению, от "уханьской пневмонии" скончался уже 361 человек. Зафиксировано 17 205 случаев заражения.

      При этом, если на 2 февраля было известно о 2590 новых случаях заражения и 45 летальных исходах, к 3 февраля список пополнился еще 2829 новыми случаями инфицирования и 57 смертями: 56 из них были зафиксированы в провинции Хубэй - эпицентре вспышки коронавируса - и один в Чунцине.

      Кроме того, первый случай заражения с летальным исходом был зафиксирован за пределами Китая: на Филиппинах скончался 44-летний житель Уханя.

      В Гонконге, Макао и на Тайване смертельных случаев пока не зарегистрировано. Количество инфицированных выросло до 18,8 и 10 соответственно.

      По меньшей мере 171 случай заражения был зарегистрирован в более чем двух десятках других стран и регионов, включая Соединенные Штаты, Японию, Таиланд, Гонконг и Великобританию. В частности, в США центры по контролю и профилактики заболеваний подтвердили наличие девятого заразившегося: это женщина, недавно приехавшая в округ Санта-Клара (Калифорния) из столицы китайской провинции Хубэй - Уханя.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", азиатские биржевые индексы отреагировали на пугающую статистику резким снижением. В частности, ключевые индексы Шанхайской и Шенчьжэньской бирж упали более чем на 8%. Снижение отмечается также на площадках в Гонконге, Японии, Южной Корее и Австралии.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Австралия, Китай, Великобритания, Гонконг, Филиппины, Тайвань, Макао, коронавирус, SARS, уханьская пневмония, 2019-nCoV

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