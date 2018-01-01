"Дочка" "Ростеха" займется разработкой оборудования для сетей 5G

Пока на эти цели выделено 338 млн руб.

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".По информации "Ведомостей", совместными разработками оборудования, соответствующего международному открытому стандарту пятого поколения связи, займутся входящий в ГК "Ростех" концерн "Созвездие" и компания "Глобалинформсервис" (ГИС). Об этом изданию рассказал представитель "Ростеха". В ГИС на запрос газеты не ответили, но о том, что информация соответствует действительности, сообщил человек, близкий к компании."Созвездие" и ГИС - давние партнеры, отмечают "Ведомости", причем в 2019 г. сотрудничество уплотнилось, в частности компании совместно разработали модель базовой станции четвертого поколения связи для выполнения нацпрограммы "Цифровая экономика". Серийным производством станций займется "Созвездие". По словам представителя "Ростеха", подобных отечественных комплексных решений для сетей пятого поколения на рынке пока нет.В конце декабря прошлого года ГИС получила статус лидирующего исследовательского центра в сквозной цифровой технологии беспроводного доступа. Это позволило компании получить грант на разработку оборудования для пятого поколения связи от "Российской венчурной компании" в размере 224 млн руб. По условиям предоставления гранта проект должен быть софинансирован самим разработчиком еще на 114 млн руб.Как отметил в беседе с изданием представитель одного из операторов "Большой четверки", сумма получилась очень незначительная по сравнению с общими затратами, ведь еще весной 2019 г. Минпромторг оценил расходы на развитие сетей 5G и интернета вещей в 28 млрд руб. Такая сумма прописана и в проекте целевой программы "Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей на 2019–2024 гг.".Вопросы вызывает еще один аспект. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, до того как правительство не примет окончательного решения по частотам, которые выделят для пятого поколения связи, не будет понятно и под какие диапазоны делать оборудование. А это, по словам Кускова, важный момент для российских компаний, которые, в отличие от иностранных производителей, не могут выпускать большой ассортимент оборудования.Между тем, российские операторы заявили изданию, что готовы рассматривать отечественное оборудование, если оно будет соответствовать международным стандартам и конкурентоспособно по цене.