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      Производственная активность в Японии сократилась 9-й месяц подряд

      08:03Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Производственная активность в Японии в январе сократилась девятый месяц подряд на фоне продолжающегося спада объемов производства и новых заказов.

      Фото: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN

      Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) Jibun Bank в промышленности Японии в январе повысился с декабрьского уровня 48,4 до 48,8 пункта, сообщает IHS Markit. Предварительное значение индикатора составляло 49,3 пункта.

      Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности.

      Индекс остается ниже отметки 50 пунктов девятый месяц подряд.

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      "Данные по производственному PMI Японии по-прежнему отражают трудности в отрасли, - заявил экономист IHS Markit Джо Хэйс. - Сектор капитальных товаров был особенно отстающим, и данные здесь показывают резкое и ускорившееся сокращение производства и новых заказов".

      В целом новые заказы и объем производства сократились 13-й месяц подряд, хотя темпы снижения были менее быстрыми по сравнению с предыдущим месяцем.

      Темпы сокращения новых экспортных заказов снизились до минимума с ноября 2018 г., в то время как деловые настроения достигли 17-месячного максимума.

      "Производители промежуточных товаров, в том числе электронных компонентов, сообщили об особенно резком росте оптимизма, что послужило ранним сигналом о положительном влиянии ослабления напряженности в мировой торговле на промышленную экономику", - отметил Хэйс.

      Многие аналитики ожидают, что третья по величине экономика мира сократилась в IV квартале 2019 г.

      Распространение нового типа коронавируса создает дополнительный риск для экономики. Как сообщали "Вести.Экономика", министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура на прошлой неделе предупредил, что корпоративные прибыли и промышленное производство могут пострадать от вспышки коронавируса в Китае.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, PMI, производство, индекс деловой активности

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