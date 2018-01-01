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      Прибыль промпредприятий Китая в 2019 году снизилась впервые за четыре года

      08:30Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Промышленные предприятия Китая зафиксировали годовое снижение прибыли впервые за четыре года.

      Фото: EPA/QILAI SHEN

      Прибыль промышленных предприятий Китая в 2019 г. снизилась на 3,3% и составила 6,1996 трлн юаней ($897,96 млрд), свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР.

      Годовое снижение зафиксировано впервые с 2015 г., когда прибыль сократилась на 2,3%.

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      В январе-ноябре совокупная прибыль промышленных предприятий с годовой выручкой более 20 млн юаней сократилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      В декабре прибыль промпредприятий упала на 6,3% в годовом выражении до 588,39 млрд юаней ($85,22 млрд).

      Сокращение прибыли в прошлом году произошло в основном из-за замедления продаж и увеличения затрат на сырье и рабочую силу, заявил старший статистик Национального бюро статистики КНР Чжу Хун.

      Прибыль в ключевых отраслях промышленности, таких как металлургия, нефтехимия и автомобилестроение, заметно снизилась, отметил Чжу.

      Прибыль государственных промпредприятий Китая в 2019 г. упала на 12%, тогда как прибыль частных промпредприятий выросла на 2,2%.

      Обязательства промышленных предприятий выросли на 5,4% в годовом исчислении по состоянию на конец декабря по сравнению с ростом на 5,3% на конец ноября.

      Эти данные, однако, не отражают последствий распространения нового типа коронавируса в Китае.

      Как сообщали "Вести.Экономика", экономист Академии общественных наук КНР Чжан Минь заявил, что темпы экономического роста в Китае могут упасть до 5% или даже ниже из-за вспышки коронавируса, что может подтолкнуть власти к введению дополнительных стимулирующих мер.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, промпредприятия, прибыль промпредприятий

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