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      Предприятия в Китае откладывают возобновление работы из-за вируса

      08:48Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". В большинстве центров роста Китая возобновление работы после празднования Нового года по лунному календарю было отложено по меньшей мере на неделю, поскольку страна пытается сдержать распространение нового коронавируса, сообщает CNBC.

      Фото: EPA/YU FANGPING

      По состоянию на утро понедельника по меньшей мере 24 провинции, муниципалитета и других регионов Китая предписали предприятиям не возобновлять работу как минимум до 10 февраля согласно общедоступным заявлениям властей.

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      В прошлом году на эти части Китая приходилось более 80% национального ВВП и 90% экспорта согласно расчетам CNBC на основе данных Wind Information. Это означает, что такие задержки с возвращением к работе могут оказать существенное влияние на темпы роста и международную торговлю второй по величине экономики мира.

      Во время празднования Нового года по лунному календарю многие фирмы традиционно сворачивают свою деятельность или закрываются на длительный период.

      В этом году, однако, ситуация усугубляется вспышкой нового типа коронавируса. По данным госкомитета КНР по здравоохранению, от "уханьской пневмонии" скончался уже 361 человек. Зафиксировано более 17 тыс. случаев заражения.

      Как сообщали "Вести.Экономика", правительство Китая продлило новогодние каникулы на три дня до 2 февраля в попытке сдержать распространение вируса.

      Власти также ввели транспортные ограничения и жесткие меры общественного здравоохранения, которые в значительной степени сказываются на транспортном и туристическом секторах, а также на розничной торговле.

      По оценкам экономистов Morgan Stanley, в случае продления новогодних каникул на неделю по всей стране ущерб для роста промпроизводства в январе и феврале может составить 5-8 процентных пунктов.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, производство, вирус, коронавирус, закрытие предприятий

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