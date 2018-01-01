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      Минэкономразвития пересмотрело прогноз по экспорту нефти из России

      08:34Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". По информации "Интерфакса", обновленная версия макропрогноза была разослана министерством на межведомственное согласование 31 января.

      По данным агентства, ознакомившегося с документом, ведомство не изменило прогноз по добыче "черного золота": он остался прежним на весь горизонт планирования, то есть до 2024 г. Министерство ожидает в 2020 г. добычу 564 млн тонн после 560,8 млн в 2019 г., дальше - соответственно 564 млн, 562 млн, 560 млн и 560 млн тонн.

      Что же касается экспорта сырья, то прогноз несколько повышен, в частности ведомство ожидает, что в 2020 г. будет экспортировано 272,3 млн тонн (в предыдущей версии прогноза было 270,2 млн тонн). В 2019 г. импортерам было отгружено 267,7 млн тонн. На 2021 г. прогнозируется поставка 270,2 млн тонн, на 2022 г. - 266,2 млн тонн, на 2023 г. - 266,2 млн тонн, и на 2024 г. - 269,2 млн тонн.

      Ведомство также не стало менять сентябрьскую оценку экспорта нефтепродуктов: в министерстве ожидают, что после 150 млн тонн в 2019 г. он вырастет до 152 млн в 2020 г. На протяжении всего прогнозного горизонта показатель, как ожидается, будет находиться в диапазоне 152-153 млн тонн.

      Рубрики: Товарные рынки, Энергетика

      Метки: прогноз, Россия, Минэкономразвития, экспорт нефтепродуктов, экспорт нефти, добыча нефти, макропрогноз

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