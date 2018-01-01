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      Рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов

      10:26Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Доллар начал торги на Московской бирже со слабого роста, евро - с незначительного снижения. Рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

      Фото: Московская биржа

      Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,88-63,99 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,94 руб., повысившись на 2,25 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

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      Тем временем курс евро составил 70,86 руб. - это на 1,75 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.

      Стоимость бивалютной корзины увеличилась лишь на 0,45 коп. до 67,05 руб.

      Нефть продолжает дешеветь в понедельник. Опасения по поводу спроса на топливо в Китае на фоне вспышки коронавируса оказывают давление на котировки.

      Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 0,6% и составила $56,26 за баррель.

      Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,1% до $51,5 за баррель.

      В январе цена Brent упала почти на 12%, что стало максимальным месячным снижением с ноября 2018 г. WTI в прошлом месяце потеряла в цене около 16%.

      Рубрики: Валютный рынок

      Метки: доллар, евро, нефть, рубль, торги, Мосбиржа

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