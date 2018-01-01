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      Производственный PMI еврозоны вырос до максимума с апреля 2019 года

      12:47Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Деловая активность в производственном секторе еврозоны в январе продолжила сокращаться, однако спад был наименьшим за девять месяцев, сообщила исследовательская организация IHS Markit.

      Фото: EPA/FELIPE TRUEBA

      Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе еврозоны в прошлом месяце повысился с декабрьского уровня 46,3 до 47,9 пункта, достигнув максимума с апреля 2019 года. Предварительная оценка составляла 47,8 пункта.

      Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности. PMI остается ниже отметки 50 пунктов в течение 12 месяцев подряд.

      Производственный PMI Германии, крупнейшей экономики блока, в прошлом месяце вырос с 43,7 до 45,3 пункта, оказавшись на самом высоком уровне за 11 месяцев.

      PMI также был ниже 50 пунктов в Нидерландах, Австрии, Италии и Испании.

      Между тем, производственный PMI Франции в январе повысился с 50,4 до 51,1 пункта.

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      Объем производства в еврозоне сократился 12-й месяц подряд, в то время как новые заказы сокращаются непрерывно с октября 2018 года. Тем не менее в обоих случаях снижение было менее значительным, чем в конце 2019 года.

      На этом фоне занятость в производственном секторе снизилась девятый месяц подряд.

      Закупочные цены в январе опустились восьмой месяц подряд, позволив компаниям снизить цены на собственную продукцию.

      Оптимизм компаний относительно перспектив на предстоящие 12 месяцев подскочил в январе до максимума с августа 2018 года.

      "Это улучшение подкрепляет наше мнение, что экономика еврозоны может увидеть усиление роста в ближайшие месяцы, что означает, что ЕЦБ воздержится от любых изменений политики и вместо этого сосредоточится на своем стратегическом пересмотре", - заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам январского заседания Европейский центральный банк оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях и объявил о запуске первого пересмотра своей стратегии с 2003 года.

      "Основные риски, которые могут изменить перспективы улучшения, включают угрозу американских пошлин и эскалации торговой войны, связанные с Brexit сбои в торговле, а также неопределенность, связанную с воздействием уханьского коронавируса", - отметил Уильямсон.

      Рубрики: Европа

      Метки: еврозона, PMI, Франция, промышленность, индекс деловой активности, Германия

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