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      Экономика Гонконга в 2019 году сократилась впервые за 10 лет

      13:54Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Экономика Гонконга сократилась впервые за десятилетие в 2019 г. на фоне антиправительственных протестов в городе и торгового конфликта между США и Китаем.

      Фото: EPA/JEROME FAVRE

      ВВП Гонконга в октябре-декабре с учетом сезонных колебаний сократился на 0,4% относительно предыдущего квартала. Согласно пересмотренным данным в июле-сентябре экономика сократилась на 3%.

      В годовом выражении экономика сократилась в октябре-декабре на 2,9% по сравнению с пересмотренным падением на 2,8% в III квартале.

      За весь 2019 г. реальный ВВП сократился на 1,2%, что стало первым годовым снижением с 2009 г.

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      В июне в Гонконге начались массовые демонстрации из-за законопроекта об экстрадиции, которые переросли в более широкие антиправительственные протесты. Хотя власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции, ситуация в городе оставалась напряженной.

      За время протестов особенно сильно пострадали туризм, розничная торговля и гостиничный бизнес Гонконга. Количество туристов, посетивших город, в ноябре упало на 55,9% в годовом выражении, максимальными темпами с мая 2003 г., когда город пострадал от вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS).

      Политический кризис усугубил экономическое давление, которое Гонконг уже испытывал на фоне торговой войны между США и Китаем и замедления роста китайской экономики.

      Согласно последним имеющимся данным розничные продажи в ноябре упали 10-й месяц подряд - на 23,6% в годовом выражении.

      Вспышка нового типа коронавируса в Китае создает дополнительную угрозу для экономики Гонконга.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Гонконг принял меры по сокращению потока прибывающих из материкового Китая. Между тем, сектор розничной торговли и туризма города в значительной степени зависит от китайских туристов.

      Рубрики: Статистика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, ВВП, Гонконг, рецессия

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