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      Миллиардер Майкл Блумберг предложил повысить налоги для богатых американцев и корпораций

      09:51Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Кандидат в президенты США от Демократической партии миллиардер Майкл Блумберг предложил значительно повысить налоги для богатых американцев и корпораций, сообщается на официальном сайте кампании Блумберга.

      Майкл Блумберг. Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA

      Блумберг выступает за отмену реформ, предложенных президентом США Дональдом Трампом. Эти реформы, по мнению Блумберга, усиливают неравенство, вместо того чтобы способствовать его сокращению.

      Все основные кандидаты от демократов призвали к повышению налогов для богатых. Предложения Блумберга похожи на предложения Джо Байдена, отмечает Reuters.

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      Как и Байден, Блумберг выступает за отмену снижения налогов для состоятельных американцев, а также за повышение ставок налога на прибыль, полученную состоятельными американцами от продажи активов. Также как и Байден, Блумберг хочет повысить ставку корпоративного налога с 21% до 28%.

      Блумберг также предлагает налоги для сверхбогатых людей, таких как он сам, но его подход отличается от предложений Берни Сандерса и Элизабет Уоррен тем, что он хочет облагать налогом доходы, а не активы.

      Блумберг предлагает ввести дополнительный налог в размере 5% на годовой доход свыше $5 млн.

      Ожидается, что эта мера затронет менее 0,1% налогоплательщиков в США.

      Инициативы Блумберга позволят привлечь в бюджет дополнительно около $5 трлн за десять лет, отмечается на сайте его кампании. Блумберг предложил направить полученные средства на здравоохранение, инфраструктуру, образование, повышение устойчивости к изменению климата и доступное жилье.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, делает ставку на умеренные политические взгляды и "уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительности". Один из богатейших людей мира хочет "нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку". В случае победы в этой гонке за свой труд в качестве президента он готов получать $1.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, выборы, налоги, Майкл Блумберг, предвыборная кампания

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