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      Китайский ЦБ поддержал ликвидность, но волатильность остается повышенной

      09:18Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". В пятницу в российском секторе высоколиквидных бумаг, как и на мировых рынках акций в целом, вновь преобладали продажи. Слабее рынка выглядели бумаги сырьевого сектора, чувствительного к изменениям в состоянии экономики Китая. Акции НЛМК (NLMK) подешевели на 4,0%, "Сургутнефтегаза" (SNGS) – на 3,9%, "НОВАТЭКа" (NVTK) и "АЛРОСА" (ALRS) – на 3.2%. Между тем "ЛУКОЙЛ" (LKOH), вес бумаг которого в индексах MSCI был увеличен, подорожал на 1,7%.

      Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Россетей (RSTI) подешевели на 4.6%, Таттелекома (TTLK) – на 3.3%, Распадской (RASP) – на 3.0%, Саратовского НПЗ (KRKN) – на 2.8%.

      Фондовые индексы США понизились на 1,6-1,1%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

      Сегодня в начале торгов не исключена приостановка коррекции вниз по индексу РТС – ЦБ КНР оказал поддержку ликвидности, понизив ставки РЕПО сроком 7 и 14 дней, что способствует стабилизации обстановки на азиатских фондовых площадках, ставших источником повышенной волатильности в последнее время. Вместе с тем, сообщения о сокращении спроса на нефть со стороны Китая на 20% из-за влияния коронавируса стали фактором давления на нефтяные котировки – как следствие, внешний фон пока нельзя назвать благоприятным. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль – с позиций технического анализа, пара вышла к зоне сопротивления вблизи 64.0.

      Антон Старцев, CFA

      ведущий аналитик ИФ "Олма"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, обзор, аналитика, комментарии, Олма, Антон Старцев

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