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      Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции после закрытия границы с Китаем

      09:32Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Поставщики в Хабаровском крае будут завозить овощи из Турции взамен китайских в связи с закрытием границы на Дальнем Востоке из-за коронавируса, сообщил заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства края Александр Шкурин.

      Фото: ТАСС

      Значительный объем овощей на прилавки магазинов в Хабаровском крае завозится из Китая.

      "Сейчас идет работа по заключению договоров с другими поставщиками. Половина наших торговых предприятий работает с Турцией по поставке фруктов. Мы сними переговорили, они будут вести и овощи из Турции", - сказал Шкурин на совещании в правительстве Хабаровского края в понедельник.

      Глава региона Сергей Фургал на совещании поручил обратиться в ФАС для согласования плана действий по исключению роста в крае цен на овощи и фрукты из Китая. "Сейчас есть такая опасность, потому что границу закрыли, и не исключено, что наши продавцы начнут "задирать" цены, так как у нас сложилась монопольная торговля. <...> Риск очень большой, что будет необоснованный рост цен", - сказал Фургал (цитаты ТАСС).

      Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа.

      Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане в провинции Хубэй вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17,2 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 361.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: овощи, короновирус

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