Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2022 году
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Миллиардер Майкл Блумберг предложил повысить налоги для богатых американцев и корпораций
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Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции после закрытия границы с Китаем
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Китайский ЦБ поддержал ликвидность, но волатильность остается повышенной
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6 главных событий недели в экономике
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Ритейл в США: на пути к "несозидательному разрушению"
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Предприятия в Китае откладывают возобновление работы из-за вируса
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ОПЕК готовит экстренное спасение рынка нефти от обвала
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Прибыль промпредприятий Китая в 2019 году снизилась впервые за четыре года
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Паника не прекращается: ЦБ Китая ищет лекарство для рынков
08:26
10 смертельно опасных профессий в США
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Производственная активность в Японии сократилась 9-й месяц подряд
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"Дочка" "Ростеха" займется разработкой оборудования для сетей 5G
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"Уханьская пневмония" в КНР уже унесла жизней больше, чем SARS
06:58
10 стран Европы с самым доступным для населения бензином
06:35
Китайские биржи открылись обвалом котировок
05:52
В январе рост деловой активности в Китае замедлился до пятимесячного минимума
05:51
Вирусная истерия: в московских аптеках дефицит медицинских масок
05:51
Nissan сконцентрируется на Великобритании вместо ЕС
05:50
Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией
05:48
Звезды пророчат успех рублю к середине марта
02.02 17:05
Комитет ОПЕК+ встретится в феврале для обсуждения ситуации с коронавирусом
02.02 14:53
Уязвимости в Microsoft Azure позволяли захватывать серверы
02.02 11:50
Транспорт vs экология в Иране: денег на бензин у населения все меньше, но отказываться от авто никто не хочет
01.02 12:10
Торговая война между США и Китаем стимулирует инвестиции в малайзийскую "Силиконовую долину"
01.02 12:00
Новейший телескоп позволяет изучать поверхность Солнца в мельчайших подробностях: что это даст?
01.02 10:00
Мировые рынки акций продолжают падение на опасениях из-за 2019-nCov
01.02 00:31
8 компаний-банкротов, которым удалось вернуться
01.02 00:21
Эрдоган взялся за мегапроекты?
31.01 22:28
Какова реальная ценность экосистемы?
31.01 21:59
Goldman Sachs прогнозирует замедление роста ВВП США из-за коронавируса
31.01 21:54
Вокруг импичмента Трампа развернулась война
31.01 21:36
Цены на бензин в России выросли на 4,3% в 2019 году
31.01 20:11
Мировые издания отказываются от нефтяных средств
31.01 19:14
Минздрав и Роспотребнадзор опубликовали рекомендации для предупреждения заболевания коронавирусом
31.01 19:11
В России выявлены первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV
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Рынок США: отчетность Amazon скрасила вирусные настроения на Wall Street
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Власти Белоруссии намерены отменить ряд налоговых льгот для пополнения бюджета
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Госсекретарь США назвал Украину "крепостью, кормильцем и сантехником" Европы
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Россия приостанавливает выдачу гражданам Китая рабочих виз
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ВВП Франции упал впервые за время президентства Макрона
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В декабре продукты питания в РФ дорожали в 2 раза быстрее, чем в Евросоюзе
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Глава IBM Джинни Рометти уходит в отставку
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"Аэрофлот" будет обслуживать рейсы в Китай в отдельном терминале
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Экономика Грузии в 2019 году увеличилась на 5,2%
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Внешний госдолг Белоруссии за 2019 год вырос на 1,4%
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Помпео: санкции против России останутся в силе до восстановления территориальной целостности Украины
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Фото: ТАСС
Рубрики: Регионы России
Метки: овощи, короновирус
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