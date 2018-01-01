Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2022 году

Россия перегонит Германию по размеру ВВП и уже в 2022 г. войдет в пятерку крупнейших экономик мира согласно новому прогнозу Минэкономразвития.

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Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".В пятницу Минэкономразвития разослало макропрогноз на межведомственное согласование.В настоящее время Россия занимает 6-е место по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) согласно оценке МВФ. Согласно предыдущим прогнозам перемещение с 6-го места в списке крупнейших экономик мира на 5-е место должно было произойти в 2023 г."Ускорение роста экономики позволит России обойти Германию по объему ВВП по ППС (паритету покупательной способности - ИФ) и начиная с 2022 г. выйти на 5-е место в списке крупнейших экономик мира", - отмечается в документе.В 2021-2022 гг. министерство ожидает ускорения темпов роста ВВП РФ до уровня 3,1-3,2% с 1,9% в 2020 г. В 2023-2024 гг. темпы роста по прогнозу достигнут 3,3% ежегодно.Одной из задач к 2024 г. президент в своем майском указе поставил "вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%", сообщило агентство "Интерфакс".