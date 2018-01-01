Минэкономразвития улучшило прогноз курса рубля на 2020 год

Тенденция к укреплению рубля, сложившаяся в конце прошлого года, сохранится и в новом году. В обновленном макропрогнозе Минэкономразвития среднегодовой курс российской валюты к доллару повышен до 63,9 руб./$1.

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Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".Минэкономразвития повысило среднегодовой курс в 2020 г. до 63,9 руб./$1 с сентябрьской оценки в 65,7 руб./$1.Укрепление рубля в IV квартале (на 3,9% в номинальном выражении) и в январе 2020 г (61,7 руб./$1 в среднем за месяц по сравнению с 62,9 руб./$1 в декабре) происходило на фоне продолжающегося притока средств нерезидентов на рынок, отмечается в прогнозе Минэкономразвития. С учетом динамики начала года ведомство укрепило прогноз по курсу рубля в среднем за год, подчеркнув при этом, что к концу 2020 г. "ожидается постепенное ослабление рубля".В дальнейшем рубль ждет некоторое ослабление, но оно будет плавным, как следует из прогноза Минэкономразвития. Реализация бюджетной политики в соответствии с "бюджетными правилами" позволит ограничить влияние тенденций на внешних рынках на внутриэкономические параметры, полагает министерство. В этих условиях динамика курса рубля к иностранным валютам в номинальном выражении "будет определяться прежде всего инфляционным дифференциалом между Россией и странами - торговыми партнерами", цитирует "Интерфакс" документ Минэкономразвития.В итоге с уровней около 66 руб./$1 в 2021 г. к 2024 г. рубль опустится до 67-68 руб./$1 в 2024 г. (с учетом ожидаемого ослабления доллара на прогнозном горизонте), отмечает Минэкономразвития.Министерство сохранило в базовом сценарии прогноза 66,1 руб./$1 в 2021 г. с постепенным ослаблением российской валюты до 67,4 руб./$1 в 2024 г.