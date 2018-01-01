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      Главный экономист ЕЦБ призвал увеличить вес цен на жилье в ИПЦ

      11:19Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн призвал увеличить вес цен на жилье в структуре индекса потребительских цен в еврозоне, сообщает Financial Times.

      Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER

      Желание Лейна изменить способ расчета инфляции наверняка усилит подозрение, что ЕЦБ хочет облегчить достижение целевого показателя.

      В интервью FT Лейн также перечислил несколько факторов, которые могут привести инфляцию к целевому уровню "чуть ниже 2%", в том числе новые торговые пошлины, рост цен на энергоносители и повышение заработной платы среди работников, - все это заставляет компании повышать цены.

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      "Не может быть постоянного разрыва между стоимостью рабочей силы и ценами", - сказал главный экономист ЕЦБ.

      Лейн заявил, что он начал представлять скорректированные показатели инфляции, которые придают дополнительный вес стоимости жилья, на заседаниях ЕЦБ по монетарной политике. Сейчас этот скорректированный показатель инфляции примерно на 20-30 базисных пунктов выше, но в другое время может наблюдаться дефляционный эффект.

      Как сообщали "Вести.Экономика", предварительные данные Eurostat на прошлой неделе показали, что инфляция в январе составила 1,4% по сравнению с 1,3% месяцем ранее.

      По итогам январского заседания Европейский центральный банк сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

      Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции по итогам заседания, что хотя инфляционные процессы в целом остаются сдержанными, есть некоторые признаки умеренного ускорения базовой инфляции.

      Рубрики: ЦБ мира, Европа

      Метки: еврозона, инфляция, ЕЦБ, цены на жилье, Филип Лейн

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