Производственный PMI еврозоны вырос до максимума с апреля 2019 года
12:47
АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков
12:34
Инфляция в Турции ускорилась третий месяц подряд
12:10
Активность обрабатывающих отраслей России выросла в январе
12:04
Мишустин поручил перенести сроки проведения Российского инвестфорума в Сочи из-за короновируса
11:47
Прогноз: рубль прояснит – свой пик коронавирус пройдет в феврале
11:35
Эрдоган начал войну с Сирией и предостерег Россию от попыток вмешаться
11:21
Главный экономист ЕЦБ призвал увеличить вес цен на жилье в ИПЦ
11:19
Долги россиян за 10 лет выросли в 6 раз
10:59
Спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
10:43
Рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов
10:26
Минэкономразвития улучшило прогноз курса рубля на 2020 год
10:17
Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2022 году
10:00
Миллиардер Майкл Блумберг предложил повысить налоги для богатых американцев и корпораций
09:51
Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции после закрытия границы с Китаем
09:32
Китайский ЦБ поддержал ликвидность, но волатильность остается повышенной
09:18
6 главных событий недели в экономике
09:09
Ритейл в США: на пути к "несозидательному разрушению"
08:49
Предприятия в Китае откладывают возобновление работы из-за вируса
08:48
ОПЕК готовит экстренное спасение рынка нефти от обвала
08:39
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по экспорту нефти из России
08:34
Прибыль промпредприятий Китая в 2019 году снизилась впервые за четыре года
08:30
Паника не прекращается: ЦБ Китая ищет лекарство для рынков
08:26
10 смертельно опасных профессий в США
08:17
Производственная активность в Японии сократилась 9-й месяц подряд
08:03
"Дочка" "Ростеха" займется разработкой оборудования для сетей 5G
07:09
"Уханьская пневмония" в КНР уже унесла жизней больше, чем SARS
06:58
10 стран Европы с самым доступным для населения бензином
06:35
Китайские биржи открылись обвалом котировок
05:52
Вирусная истерия: в московских аптеках дефицит медицинских масок
05:51
В январе рост деловой активности в Китае замедлился до пятимесячного минимума
05:51
Nissan сконцентрируется на Великобритании вместо ЕС
05:50
Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией
05:48
Звезды пророчат успех рублю к середине марта
02.02 17:05
Комитет ОПЕК+ встретится в феврале для обсуждения ситуации с коронавирусом
02.02 14:53
Уязвимости в Microsoft Azure позволяли захватывать серверы
02.02 11:50
Транспорт vs экология в Иране: денег на бензин у населения все меньше, но отказываться от авто никто не хочет
01.02 12:10
Торговая война между США и Китаем стимулирует инвестиции в малайзийскую "Силиконовую долину"
01.02 12:00
Новейший телескоп позволяет изучать поверхность Солнца в мельчайших подробностях: что это даст?
01.02 10:00
Мировые рынки акций продолжают падение на опасениях из-за 2019-nCov
01.02 00:31
8 компаний-банкротов, которым удалось вернуться
01.02 00:21
Эрдоган взялся за мегапроекты?
31.01 22:28
Какова реальная ценность экосистемы?
31.01 21:59
Goldman Sachs прогнозирует замедление роста ВВП США из-за коронавируса
31.01 21:54
Вокруг импичмента Трампа развернулась война
31.01 21:36
Цены на бензин в России выросли на 4,3% в 2019 году
31.01 20:11
Мировые издания отказываются от нефтяных средств
31.01 19:14
Минздрав и Роспотребнадзор опубликовали рекомендации для предупреждения заболевания коронавирусом
31.01 19:11
В России выявлены первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV
31.01 17:31
Рынок США: отчетность Amazon скрасила вирусные настроения на Wall Street
31.01 17:31
Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Ссылки по теме
Метки: еврозона, инфляция, ЕЦБ, цены на жилье, Филип Лейн
Главный экономист ЕЦБ призвал увеличить вес цен на жилье в ИПЦ
11:19
Паника не прекращается: ЦБ Китая ищет лекарство для рынков
08:26
Украинский центробанк снизил процентную ставку до 11%
30.01 15:36
Банк Англии сохранил базовую ставку на прежнем уровне
30.01 15:14
На решение ФРС США рынок отреагировал снижением
30.01 14:02
Заседание Банка Англии: чего ждать от Карни?
30.01 10:10
ФРС оставила ставку на уровне 1,5-1,75%
29.01 22:27
ЦБ Японии обсуждал опасность принятия целевого показателя инфляции десятилетие назад
29.01 10:01
Первое заседание ФРС в этом году: стоит ли ждать сюрпризов?
29.01 07:06
Новости партнеров