Долги россиян за 10 лет выросли в 6 раз

Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз - до 18-20 тыс. руб. с 3 тыс. руб. в начале 2010 г. в расчете на одного экономически активного жителя, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика"."На текущий момент на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18-20 тыс. руб. просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты). За 10 лет данный показатель вырос в шесть раз: на начало 2010 г. каждый экономически активный житель имел не более 3 тыс. руб. просроченного долга, или 15% от средней зарплаты", - отметили в НАПКА.Доля и объем просроченных долгов в целом по стране за прошлый год снизились. По итогам 2018 г. портфель "плохой" задолженности россиян перед банками немного уменьшился до 740-750 млрд с 757,5 млрд руб. годом ранее. Доля "просрочки" по ссудам за 2019 г. существенно сократилась - до 4-4,2% с 5%.Как показывает статистика, свое определенное влияние на платежеспособность клиента оказывает именно его профессия. По данным СРО НАПКА, более трети от всех должников приходится на такие профессии, как охранники, медики, водители, официанты, слесари, монтажники, грузчики, сварщики, кладовщики и т. д.Лидерами антирейтинга являются водители с долей около 9%, далее идут продавцы - 8,5%, третье место занимают рабочие (слесари, монтажники, грузчики и т. д.) – 6%. Кроме того, именно у людей данных профессий самая высокая долговая нагрузка: в среднем они отдают более 30% на погашение взятых обязательств. Далее идут офисные специалисты (менеджеры по продажам, секретари и т. д.), в совокупности на долю этого сегмента приходится порядка 15-20%.Наиболее дисциплинированная категория – это военнослужащие. Их доля в портфеле должников не более 0,6%. Служебная дисциплина оказывает влияние и на гражданскую жизнь: она подразумевает умение планировать и ответственно относиться к своим обязательствам. Наличие исполнительного производства также может помешать дальнейшему продвижению по службе. Данные факторы в совокупности делают данную категорию профессий наиболее дисциплинированной.Кроме того, в топ-3 платежеспособных граждан входят учителя и врачи с долей 0,3%: для данной категории важна общественная репутация и уважения, а наличие просрочки позитивно на них абсолютно точно не отразится.В текущем году впервые за два года "плохие" долги могут показать положительную динамику, хотя темпы роста просроченной задолженности и будут лежать в рамках ожидаемых и не приведут к серьезным последствиям, заявили РИА "Новости" в НАПКА.