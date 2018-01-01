Активность обрабатывающих отраслей России выросла в январе

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 47,9 пункта с 47,5 пункта в декабре, сообщила компания Markit, которая рассчитывает индексы PMI для разных стран.

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Занятость

Заказы

Цены

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Темпы сокращения замедлились до минимальных с августа прошлого года. Частично причиной более медленного ухудшения деловой ситуации стало замедление сокращения объемов производства, которое было лишь скромным и минимальным пять месяцев.Обрабатывающие отрасли России вновь указали на ослабление деловой конъюнктуры в январе, в основном обусловленное дальнейшим сокращением объемов производства и новых заказов.Сохранение слабого спроса также привело к очередному падению занятости. Тем не менее, следует отметить, что темпы сокращения объемов производства, новых заказов и занятости замедлились до минимальных за пять месяцев.В результате деловые ожидания повысились до существенного уровня. В то же время ценовое давление смягчалось и оставалось исторически приглушенным.Однако темпы роста цен на выпускаемую продукцию немного ускорились.В январе российские производители продолжали сокращать число рабочих мест, однако темпы сокращения были лишь незначительными.Участники исследования вновь объясняли падение более низкими производственными потребностями. Одновременно произошло очередное сокращение незавершенных заказов, темпы которого ускорились на фоне падения производственных нагрузок.Тем не менее, компании по-прежнему подчеркивали, что снижение производства было связано со слабым спросом и покупательской способностью. Между тем, новые заказы в январе продолжали падать существенными темпами.Сокращение объемов новых заказов обычно объяснялось снижением внутреннего и внешнего спроса клиентов. Более того, падение экспортных заказов произошло девятый месяц подряд и было стабильным.Однако темпы общего сокращения еще более замедлились с недавнего максимума октября. Напротив, деловая уверенность повысилась на старте 2020 года, когда производители продемонстрировали более высокий уровень позитивных настроений в отношении перспектив производства в ближайшие 12 месяцев.Степень оптимизма достиг пятимесячного максимума, поскольку компании планируют запуск новых видов продукции и надеются на увеличение спроса. Что касается цен, то производственные затраты в январе росли исторически низкими темпами.Компании отметили, что более медленный рост цен на сырье был связан с переговорными процессами с поставщиками на фоне дальнейшего снижения покупательской активности.Между тем, отпускные цены продолжали расти, хотя и незначительными темпами. Согласно сообщениям, компании использовали текущие запасы готовой продукции и сырья для удовлетворения производственных потребностей.Поэтому уровень запасов продолжал падать. Хотя закупочная активность понизилась, сроки поставок еще больше удлинились на фоне логистических проблем у поставщиков.