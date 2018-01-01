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      Спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

      10:43Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Спрос на нефть в Китае из-за распространения коронавируса упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, сообщает агентство Bloomberg.

      Фото: EPA

      Это самый серьезный шок для спроса с момента финансового кризиса 2008-2009 гг. и самое неожиданное падение с момента террористических атак в США 11 сентября 2001 г.

      Традиционно во время новогодних праздников спрос на топливо для автомобилей и самолетов увеличивается, когда сотни миллионов китайцев и туристов возвращаются домой, но сейчас по спросу в Китае нанесен удар.

      По словам руководителей нефтяных компаний Китая и других стран, китайские нефтеперерабатывающие заводы хранят непроданные нефтепродукты, такие как бензин и топливо, для реактивных двигателей. Но с каждым днем запасы растут, и некоторые нефтеперерабатывающие заводы могут скоро достичь своих пределов хранения. Если это произойдет, то им придется сократить количество перерабатываемой нефти. Один из руководителей сказал, что в скором времени объемы переработки могут сократиться на 15-20%.

      Sinopec Group, крупнейший нефтепереработчик страны, в настоящее время сокращает переработку на своих заводах в среднем на 13-15% и рассмотрит вопрос о необходимости дальнейших сокращений 9 февраля.

      В сложившейся ситуации нефтяной рынок нуждается в помощи альянса ОПЕК+, которые планируют провести 4-5 февраля внеочередное заседание технического комитета, по данным источников Bloomberg.

      Для встречи министров в феврале обсуждаются такие потенциальные даты, как 8-9 февраля и 14-15 февраля, хотя пока согласованным остается плановое заседание 5-6 марта.

      Ранее планировалось, что заседание техкомитета состоится только перед мартовской встречей министров ОПЕК+

      В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

      "Очевидно, что ситуация в Китае стала "черным лебедем" для нефтяного рынка. До вспышки пневмонии еще были какие-то надежды на увеличение спроса, однако теперь они сошли на нет, - отмечает партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке Джона Кильдуфф. - ОПЕК+ должна отреагировать. Если дальнейшего сокращения добычи не будет, цены на нефть будут падать".

      Китай стал крупнейшим мировым импортером нефти с 2016 г., когда он обошел США, поэтому любые изменения в потреблении Китая оказывают огромное влияние на мировой энергетический рынок. Страна потребляет около 14 млн баррелей в сутки, что эквивалентно совокупным потребностям Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии и Южной Кореи.

      Цена нефти Brent упала более чем на 10% с 20 января после роста масштабов эпидемии пневмонии в Китае. В январе Brent подешевела на 12%, WTI - на 16,3%, максимальными темпами с мая.

      Стоимость апрельских контрактов на поставку нефти европейского эталона Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:30 мск составляла $56,16 за баррель, что на $0,5, или 0,9%, ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Контракт на нефть американского сорта WTI в Нью-Йорке на товарной биржи NYMEX подешевел на $0,2, или 0,3%, до $51,3 за баррель.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: эпидемия, спрос на нефть, поставки нефти в Китай, короновирус

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