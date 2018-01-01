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      Инфляция в Турции ускорилась третий месяц подряд

      12:10Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Инфляция в Турции в январе ускорилась третий месяц подряд, превысив ожидания аналитиков.

      Фото: EPA-EFE/SRDJAN SUKI

      Потребительские цены в Турции в январе выросли на 12,15% в годовом выражении после повышения на 11,8% в декабре 2019 года, свидетельствуют данные Института статистики Турции.

      Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 11,9%.

      По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в январе выросли на 1,35%.

      Ускорение инфляции в январе было обусловлено динамикой цен на алкогольную и табачную продукцию, которые подскочили на 42,2% в годовом выражении.

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      Рост цен на продукты питания в январе замедлился до 9% с 10,9% в предыдущем месяце. Сейчас темпы роста ниже прогноза центрального банка на конец года в 11%.

      Базовый индекс, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, повысился до 9,9%.

      Рост цен производителей в месячном выражении ускорился в январе до 1,8% с 0,7%.

      Ускорение инфляции может заставить Центральный банк Турции приостановить цикл смягчения денежно-кредитной политики.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в январе регулятор снизил ставку недельного РЕПО с 12% до 11,25%, что стало самым сдержанным шагом с начала смягчения денежно-кредитной политике в июле. Это указывает на то, что монетарное стимулирование сворачивается по мере восстановления экономики после рецессии.

      Инфляция упала с пика на уровне выше 25% после валютного кризиса 2018 года, в результате которого турецкая лира снизилась почти на 30%. Последовавшая за этим рецессия привела к тому, что в 2019 году экономический рост практически прекратился. Центральный банк отреагировал на кризис повышением ставки до уровня 24%, где она оставалась до июля прошлого года.

      Следующее заседание Центрального банка Турции по монетарной политике состоится 19 февраля.

      Рубрики: Статистика, Ближний Восток

      Метки: инфляция, потребительские цены, цены производителей, Турция

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