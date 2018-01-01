Эрдоган начал войну с Сирией и предостерег Россию от попыток вмешаться

Турция нанесла удары по правительственным войскам Сирии в ответ на якобы имевший место обстрел турецких военных в сирийском Идлибе.

Реджеп Тайип Эрдоган

Операция продолжается.

Мы намерены продолжать наши операции

Президент Турции призвал российскую сторону "не пытаться остановить турецкую операцию, нацеленную только на (позиции - прим. ред.) сирийского режима".

"Россия будет действовать иначе - или с режимом (Дамаском - прим. ред.), или с Турцией", - заявил ранее Эрдоган.

Эрдоган был одним из главных инициаторов попытки свержения Башара Асада в ходе гражданских противостояний в этой республике в 2011 г.

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика"."После атаки на наших военных мы ответили многократно. По 46 объектам (армии Сирии - прим. ред.) нанесено 122 артиллерийских и 100 минометных ударов, задействованы истребители F-16.Те, кто испытывает на прочность турецкую решимость, поймут свою ошибку.", - отметил Эрдоган, сообщает РИА "Новости"."Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так впредь", - заявил Эрдоган. По его словам, под турецкими ударами погибли 30-35 сирийских военнослужащих.Турция заявила ранее, что из-за артиллерийского обстрела в сирийском Идлибе погибли четверо турецких военных. Девять военнослужащих получили ранения, состояние одного из них тяжелое. Обстрел провели сирийские правительственные силы, утверждает Анкара."Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар", - отметило Минобороны Турции.Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун пообещал, что Турция привлечет к ответственности всех причастных к обстрелу в Идлибе.Представители Генштаба ВС Турции находятся в контакте с российской стороной, отметил Эрдоган и добавил, что Турция действует в Идлибе с учетом диалога с Москвой. Эрдоган может поговорить с российским президентом Владимиром Путиным в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.Турция стягивает военную технику к границе с Сирией. Колонна бронетранспортеров и грузовиков с боеприпасами достигла района Ислахийе в южной турецкой провинции Газиантеп, передает агентство Anadolu.Между тем турецкие военные попали под огонь сирийских войск, открытый по террористам, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС)."Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри Идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Серакаб", - подчеркнул ЦПВС."Эрдоган пытается втянуть Турцию в войну, чтобы решить экономические проблемы. Это распространенное явление. Как правило, когда начинаются военные действия, власти могут заявить, что ухудшение жизни связано с ведением войны против, условно говоря, сирийских курдов, которые оскорбили турецкий народ. Все, есть идеологический враг. И теперь действия президента будут одобрять. Это очень часто применяемая модель поведения, чтобы скрыть реальные проблемы", - заявила заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова Елена Ведута."Война (на севере Сирии - прим. ред.) будет, да. Война будет не потому, что там есть за что воевать, а потому, что Эрдоган уже слишком много сказал. И ему нужно, учитывая, что его политическое положение в стране после поражений на выборах в Стамбуле и Анкаре очень серьезное, отвечать за свои слова", - подчеркнул старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин."Турция давно объявила войну Сирии, негласно, разумеется.Турция заняла Азазу, Аль-Баб, другие города, 4 тыс. кв. км или уже даже больше на севере Сирии. Конечно, это война", - заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.