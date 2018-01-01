Прогноз: рубль прояснит – свой пик коронавирус пройдет в феврале

На фоне последних сообщений о выявлении заболевших новым типом коронавируса в РФ уже и экономические обозреватели взялись сопоставлять риски различных инфекций. Тогда как эпидемиологи допустили, что пик текущей эпидемии может быть пройден уже в феврале.

Распространение угрозы

Макроэкономические итоги недели Алексей Бобровский подводит вместе с экспертами Александром Кареевским и Олегом Богдановым в программе "Верным курсом" на YouTube-канале.

Случаи заражения коронавирусом в 2019 году

Угрозы распространения

В понедельник после долгого перерыва начали работу китайские фондовые биржи в Шанхае и Шэньчжене. Каникулы, связанные с праздником Весны, власти продлевали, чтобы сдержать распространение коронавируса. Торги на площадках стартовали в "красной" зоне.

Распространение коронавируса внесло изменения в повестку Российского инвестиционного форума, который был намечен на февраль. Судя по всему, Сочи примет участников несколько позже, когда угроза заражения схлынет.

Наталья Приходко

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика"Попутно выступавшие ранее в качестве политологов и конфликтологов, к примеру, теперь иные экономические аналитики также озадачились эпидемиологической проблематикой, определяя перспективы купирования нового коронавируса. На 31 января общее число заболевших достигло почти 10 тыс человек, при 213 погибших (накануне сообщалось о 7711 зараженных и 170 скончавшихся) В таких условиях российская валюта, неделю назад фиксировавшаяся ниже отметки 62 руб./$ при нефти выше $62 за баррель, вышла за планку 63 руб./$.. И в пятницу к 14:47 мск регистрировалась на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" на уровне 63,4375 руб./$ при цене на нефть Brent $58,41 за баррель против аналогичных показателей 61,8 руб./$ и $61,43 неделей ранее.В настоящее время, уточнил начальник отдела банков и денежного рынка "ИК ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко, рубль испытывает давление как из-за общего бегства инвесторов от риска, так и из-за снижения цен на нефть. Оба процесса обусловлены угрозой дальнейшего распространения вируса, в частности, с учетом его негативного влияния на темпы роста китайской и мировой экономики. В результате, снижаясь вместе с другими валютами EM, рубль чувствует себя хуже основных “коллег” по развивающимся рынкам - из-за падающей нефти. Если подобное давление сохранится, можно ожидать дальнейшего укрепления доллара в диапазоне 64-65 руб., сообщил Кравченко, заложив упомянутые уровни и на следующую неделю.Очевидно, что в текущей ситуации слабость рубля стала следствием сильно просевшей нефти, подтвердил независимый эксперт Владимир Рожанковский. И далее определил: ” Как только нефть вернётся в свой долгосрочный стабильный торговый диапазон $60-70 за баррель, мы увидим синхронное укрепление российской валюты в район 61,50-61,30 руб./$”. При том, что облигации ОФЗ и сегодня размещаются весьма успешно: на аукционе 29 января было продано бумаг на 23,5 млрд руб. по рекордно низкой доходности по цене отсечения на уровне 6,06%, заметил Рожанковский.Напомним, согласно уточненным данным, в минувшую среду Минфин разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26 226 с погашением в октябре 2026 г. на сумму 23,413 млрд руб. при спросе 72,331 млрд и средневзвешенной доходности 6,06% годовых, а также ОФЗ серии 24021 с погашением в апреле 2024 г. на сумму 35,094 млрд руб. при спросе 171,603 млрд.“Причем, на самом деле, продолжительное пребывание нефти сорта Brent ниже отметки $60 за баррель – вещь достаточно необычная. Как я неоднократно отмечал, при такой низкой нефти бюджет Саудовской Аравии дефицитен”, - подчеркнул Владимир Рожанковский. И надо иметь в виду, что, наряду с Израилем, саудиты являются главными союзниками США на Ближнем Востоке. Это важно в условиях дестабилизировавшейся ситуацией вокруг Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани в начале января. Так что Трамп, вряд ли, будет ссориться с Эр-Риядом из-за цены на нефть, предположил эксперт.Между тем, накануне Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации, в связи с эпидемией коронавируса. И в пятницу глава оперативного штаба по борьбе с заболеванием, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам о выявлении двух первых инфицированных в России. Службы Роспотребнадзора выявили двух заболевших новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Они изолированы, находятся под жестким наблюдением и получают всю необходимую помощь, пояснила Голикова.Как и вспышка атипичной пневмонии (SARS) в 2003 г., когда число заболевших составило 8096 человек, так и текущая эпидемия коронавируса обусловленs вирусами из одного семейства, но пока в нынешнем случае наблюдается значительно более низкий уровень смертности, указал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК “Альфа-Капитал” Владимир Брагин. Кроме того, определил он, хорошей новостью можно считать замедление роста числа новых выявленных случаев по экспоненте. И если распространение вируса удастся хотя бы серьезно замедлить в ближайшие дни, то последствия для мировой экономики могут оказаться ограниченными: в виде временной просадки ВВП в Китае и локальных проблем в других странах, в частности, связанных с задержкой поставок продукции из КНР. В этом случае текущую рыночную коррекцию инвесторы достаточно быстро “выкупят”. Более жесткий сценарий, при котором ситуация быстро не стабилизируется или, что еще хуже, выйдет из-под контроля, чреват совсем другими последствия для рынков и экономики. Но судя по динамике рынка акций, пока вероятность серьезных проблем в глобальном масштабе инвесторы оценивают как низкую, констатировал Брагин.Предсказать, когда эпидемия коронавируса может пойти на спад, конечно, невозможно, как из-за недостатка необходимой информации, так и по причине наличия сложно прогнозируемых природных факторов, ответил “Вести. Экономика“ советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Но пока. судя по динамике, добавил он, нельзя согласиться с тем, что уже просматривается замедление темпов роста числа заболевших. Очевидно, пик эпидемии еще не пройден, чем также обуславливалось и решение ВОЗ об объявлении чрезвычайной ситуации. Вместе с тем, с учетом предпринимаемых мер безопасности, возможно допустить, что пик эпидемии может быть преодолен в течение февраля. И вероятно, 2-3 месяца понадобятся на разработку соответствующей вакцины.При этом, оговорил Малеев, угроза “второй волны”, подразумевающей распространение инфекции, в целом, по миру, на сегодня, исходя из общего числа заболевших в других странах (около 100 человек), представляется не столь актуальной. Однако до полной победы над коронавирусом, отказываться от защитных мер, препятствующих его дальнейшему распространению, разумеется, не следует, даже если вследствие этого также страдает экономика, резюмировал советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.Возможно, в перспективе инвесторы постепенно будут терять интерес к новостному фону, связанному с вирусом, и панические настроения уменьшатся, прокомментировал Юрий Кравченко. Однако, по его словам, новым стимулом к распродажам активов могут послужить, например, сообщения о дальнейшем распространении коронавируса или смертельных случаях в европейских странах, а также США и т.п.Так или иначе, в течение наступившего февраля, очевидно, прояснится, по какому – более или менее жесткому – сценарию далее будут развиваться события. А пока на фоне актуализированных споров о готовности российской стороны к тому, чтобы не допустить расползание инфекции по стране, сегодня меньшее внимание уделяется даже таким “беспроигрышным“ темам, как возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 7 февраля или уточнение полномочий и программы деятельности нового правительства. Впрочем, учитывая общую неопределенность, усугубленную все тем же коронавирусом, некоторые эксперты уже предположили, что регулятор пока воздержится от изменения ставки. Другие же их коллеги, сославшись на снижение инфляционных параметров, не исключили движения планки вниз на 25 б.п. до 6%.Тогда как Владимир Рожанковский пока не видит причин для того, чтобы Центробанк в очередной раз решил понизить ключевую ставку. “Во-первых, на последнем заседании Федрезерв США сохранил нейтральную монетарную политику (и ставку в этот раз не понизил), а мы, как ни крути, смотрим на внешние факторы. Во вторых, в зимние месяцы инфляция вряд ли продолжила снижаться. Скорее всего, по итогам января выйдет небольшой прирост, по сравнению с декабрём, и это станет дополнительным доводом против снижения ставки ЦБ РФ”, - конкретизировал независимый эксперт.Вне зависимости от решения по ставке, предстоящее заседание ЦБ не окажет заметного влияния на курс рубля, определил Юрий Кравченко. И смена правительства, по его оценке, также уже была полностью отыграна участниками рынка. Среди внутренних фундаментальных факторов можно отметить сезонно сильный платежный баланс в первом квартале. Однако в случае дальнейшего снижения цен на нефть указанный фактор не окажет поддержку рублю, предупредил Кравченко.Что касается назначения нового правительства и влияния этого фактора на курсовую динамику рубля, то до сих пор рынок достаточно нейтрально реагировал на подобные изменения, пережив основной шок 15 января, когда правительство Дмитрия Медведева неожиданно ушло в отставку, отметил Владимир Рожанковский. По его мнению, первые итоги работы нового кабинета появятся не ранее, чем через полгода. А пока рынок будет находиться в состоянии ожидания, когда конкретные персоналии не могут дать повода для однозначных суждений. В конце концов, людей оценивают не по фамилиям и биографиям, а по их реальным делам, и это правильно, резюмировал аналитик.Примечательно, что последние известия по коронавирусу затмили и внешнеполитический контекст, который, между прочим, был отмечен завершением знаковых процессов, вроде запланированного выхода Британии из ЕС 31 января и допускавшегося в тот же день возможного завершения импичмента президента США Дональда Трампа. При том, что и Лондону, и Трампу, фактически, до конца текущего года еще предстоит переходный период, который для первого призван финализировать “бракоразводный процесс”, а для второго, напротив, обеспечить единение с избирателями в ходе президентской кампании.Тем не менее, подчеркнул Юрий Кравченко, политические события в виде выхода Великобритании из ЕС или процедуры импичмента американского президента явно не способствуют аппетиту инвесторов к риску. И это, в том числе, является негативным фактором для рубля и других валют EM. “Однако в целом события подобного рода оказывают негативное влияние лишь периодически. И у инвесторов уже выработался определенный иммунитет к такому давлению”, - рассказал начальник отдела банков и денежного рынка "ИК ВЕЛЕС Капитал".