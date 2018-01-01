Мишустин поручил перенести сроки проведения Российского инвестфорума в Сочи из-за короновируса

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение о переносе сроков проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в связи с распространением коронавируса.

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Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".Мишустин поручил профильному вице-премьеру и Минфину проработать вопрос о компенсациях устроителям и участникам форума.В свою очередь зампред правительства Татьяна Голикова предложила отменить Российский инвестфорум "с учетом ситуации и информации, которая поступает из Китая" и попросила Мишустина "принять решение об отмене форума".Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что "из более чем 4 тыс. уже зарегистрированных участников форума почти 500 - иностранные, из которых половина - представители стран, в которых официально зарегистрировано заражение коронавирусом". "С одной стороны, конечно, некорректно им отказывать. Но, с другой стороны, нельзя подвергать опасности остальных участников форума", - пояснил Чернышенко, предложив отменить форум в текущем году.Мишустин предложил "не отменить, а перенести форум на другие сроки". "Нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, участников форума", - подчеркнул глава правительства."Организаторы понесли значительные расходы", отметил Мишустин и попросил Чернышенко совместно с главой Минфина "посмотреть расходы, которые понесли организаторы, чтобы соответствующим образом их компенсировать"."Предлагаю перенести форум, обсудив с организаторами и основными участниками возможные даты. Это решение будем принимать", - заявил Мишустин.Российский инвестфорум в Сочи намеревались провести 12-14 февраля.