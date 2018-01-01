АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков

сообщается на сайте агентства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило интернет-сервис для вкладчиков: теперь можно подать заявку о страховом возмещении и получить выплаты онлайн,

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Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".Проект предусматривает повышение доступности услуг с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (ЕПГУ) через официальный сайт агентства, а также при помощи дистанционных каналов обслуживания банков-агентов.Воспользоваться цифровым сервисом для подачи заявления и получения выплаты первыми смогут вкладчики АО "НВКбанк", которые одновременно являются клиентами ПАО "Сбербанк", заключившими договор банковского обслуживания, и используют "Сбербанк Онлайн" на устройствах (смартфоны, планшеты) мобильной операционной системы Android или в веб-версии.Электронный сервис предложен агентством к применению всем банкам-агентам и по мере их технической готовности может использоваться ими в случае победы в соответствующем конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай.Данный сервис позволит расширить доступность услуг агентства для вкладчиков, а также будет способствовать повышению скорости, удобства и качества обслуживания."Запуск нового цифрового сервиса совместно с банками-агентами является важным этапом в совершенствовании системы страхования вкладов с точки зрения развития современных каналов взаимодействия с вкладчиками. Возможность оформить заявление на выплату и получить возмещение дистанционно с помощью приложения банка-агента, клиентами которого вкладчики уже являются, позволит существенно сэкономить время и сделает процедуру получения выплат от агентства еще более удобной. Мы ожидаем, что число банков-агентов, готовых предоставлять сервисы агентства в своих каналах, будет расти", – прокомментировал Юрий Исаев, генеральный директор агентства.В дальнейшем после принятия поправок в федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" вкладчики смогут дистанционно оформлять заявления и получать выплаты страхового возмещения также с использованием ЕПГУ или сайта агентства.