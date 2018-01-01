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      МИД Китая: США сеют в мире панику по поводу коронавируса, но не предоставляют помощь

      13:09Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". МИД Китая обвинил США в распространении панических настроений по поводу нового типа коронавируса.

      Фото: ГТРК "Самара"

      Представитель МИД Китая Хуа Чуньин подчеркнул, что США "не предоставили никакой существенной помощи", а только посеяли "панику", сообщает "Интерфакс". МИД Китая подверг критике США за включение Китая в список стран с самым высоким уровнем опасности и призыв к американцам не посещать эту страну из-за вспышки коронавируса. МИД Китая назвал эти действия "совсем не жестом доброй воли".

      Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил накануне, что Вашингтон неоднократно предлагал помощь Пекину в борьбе с коронавирусом. "Пока мы не услышали ответа от китайской стороны на предложения, но мы готовы продолжать сотрудничать с ними", - отметил О'Брайен.

      Госдеп США включил Китай в список стран с самым высоким - четвертым - уровнем опасности и посоветовал отменить поездки в Китай из-за вспышки коронавируса.

      Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй - города Ухань в декабре прошлого года. Количество зараженных в стране превысило 17 тыс. человек. Летальный исход отмечен в 360 случаях.

      Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, ВОЗ, Госдеп США, коронавирус

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