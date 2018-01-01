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      Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе упал на 73,7%

      14:03Распечатать

      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе 2020 г. рухнул на 73,7% в годовом выражении и составил 407,2 тыс. тонн, при этом плановый объем поставок предполагал экспорт в размере 1,99 млн тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

      В том числе на Мозырский НПЗ в январе было поставлено 66,1 тыс. тонн российской нефти при задании в 1,105 млн, на Новополоцкий НПЗ - 341,1 тыс. тонн при задании в 884 тыс.

      Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере.

      В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева.

      Согласована поставка из РФ 750 тыс. тонн нефти в I квартале. Между тем Белоруссия закупила около 86 тыс. тонн нефти из Норвегии с поставкой через порт литовской Клайпеды и по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.

      Межправительственные договоренности между РФ и Белоруссией предусматривают, что объем ежегодных беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию составляют 24 млн тонн, из которых 18 млн перерабатываются на белорусских НПЗ.

      Еще 6 млн тонн нефти Белоруссия с 2017 г. имеет право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет. Этот механизм в белорусском правительстве называли "перетаможкой".

      Рубрики: Статистика, Финансы

      Метки: Белоруссия, экспорт нефти, НПЗ, ЦДУ ТЭК, Мозырский НПЗ

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