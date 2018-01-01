Moody's прогнозирует временное влияние вспышки коронавируса на экономику Китая

Вспышка китайского коронавируса окажет только временное воздействие на экономику КНР, прогноз роста экономики страны по итогам 2020 г. сохранился на уровне 5,8%, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, передает РИА "Новости".

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика"."Согласно нашему базовому сценарию мы ожидаем, что вспышка коронавируса окажет временное влияние на экономику Китая, темпы роста годового ВВП в Китае останутся на уровне нашего прогноза в 5,8% в 2020 г.", - отметили в агентстве.Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - новый коронавирус 2019-nCoV.Число заразившихся в Китае на 3 февраля 2020 г. превысило 17,2 тыс. человек, скончался 361. Еще почти 150 человек заболели за пределами страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.