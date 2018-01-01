Citi ухудшил прогнозы цен на нефть в 2020 году из-за коронавируса

Американский банк Citigroup ухудшил прогноз цены на нефть сорта Brent в I квартале 2020 г. до $54 за баррель с ожидавшихся ранее $69, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на обзор банка.

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".Таким образом снижение прогноза составило 22%. Кроме того, Citi снизил прогноз по стоимости нефти Brent во II квартале до $50 с $68, а в III - до $53 с $63.Банк также допускает, что стоимость барреля Brent может рухнуть до $47, что будет самым низким показателем за 2,5 года."Снижение прогнозов на последующие два квартала основано на представлении банка о том, что влияние вируса будет более продолжительным и сильным, чем предполагалось ранее", - отмечает агентство. В то же время банк пересмотрел свой прогноз цены на нефть Brent на IV квартал до $58 с $57 за баррель.Январь стал для рынка нефти худшим с 1991 г., когда котировки за месяц рухнули на 26%. За прошедший январь фьючерсы на нефть Brent обвалились на 15,5% - с отметки $66 за баррель до уровней ниже $56 на торгах 31 января.Такое падение цен на нефть связано с быстрым распространением коронавируса за пределами Китая. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тыс. человек, скончался 361. Инвесторы опасаются негативного влияния сложившейся ситуации на всю мировую экономику и спрос на нефть.