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      Citi ухудшил прогнозы цен на нефть в 2020 году из-за коронавируса

      14:22Распечатать

      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Американский банк Citigroup ухудшил прогноз цены на нефть сорта Brent в I квартале 2020 г. до $54 за баррель с ожидавшихся ранее $69, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на обзор банка.

      Таким образом снижение прогноза составило 22%. Кроме того, Citi снизил прогноз по стоимости нефти Brent во II квартале до $50 с $68, а в III - до $53 с $63.

      Банк также допускает, что стоимость барреля Brent может рухнуть до $47, что будет самым низким показателем за 2,5 года.

      "Снижение прогнозов на последующие два квартала основано на представлении банка о том, что влияние вируса будет более продолжительным и сильным, чем предполагалось ранее", - отмечает агентство. В то же время банк пересмотрел свой прогноз цены на нефть Brent на IV квартал до $58 с $57 за баррель.

      Январь стал для рынка нефти худшим с 1991 г., когда котировки за месяц рухнули на 26%. За прошедший январь фьючерсы на нефть Brent обвалились на 15,5% - с отметки $66 за баррель до уровней ниже $56 на торгах 31 января.

      Такое падение цен на нефть связано с быстрым распространением коронавируса за пределами Китая. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тыс. человек, скончался 361. Инвесторы опасаются негативного влияния сложившейся ситуации на всю мировую экономику и спрос на нефть.

      Рубрики: Энергетика, Будущее

      Метки: прогноз, Китай, КНР, Citi, Brent, коронавирус

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