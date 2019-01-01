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      Транзит российского газа через Украину снизился в 3 раза в январе

      13:36Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Транзит российского газа через Украину сократился в январе 2020 г. в 3 раза по сравнению с показателем за январь прошлого года до 2,548 млрд куб. м согласно данным "Нафтогаза Украины" и "Укртрансгаза".

      Фото: пресс-служба "Газпрома"

      "За январь транзит составил 2,548 млрд куб. м. Оплаченные мощности использованы на 46%", - сообщила пресс-служба компании в Twitter.

      Для сравнения: транзит российского газа через Украину вырос в январе 2019 г. на 26% по сравнению с показателем за январь 2018 г. до 7,6 млрд куб. м, сообщил ранее "Укртрансгаз".

      В январе 2020 г. "Газпром" из-за теплой погоды снизил добычу до 44,3 млрд куб. м - до минимума за три года.

      В 2019 г. транзит российского газа через Украину вырос на 3% до 89,6 млрд куб. м.

      Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 г. "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о транзите: украинская компания бронирует транспортные мощности для транзита на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 г., 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Газпром, транзит газа через Украину, транзит газа в Европу

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