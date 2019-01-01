Транзит российского газа через Украину снизился в 3 раза в январе

Транзит российского газа через Украину сократился в январе 2020 г. в 3 раза по сравнению с показателем за январь прошлого года до 2,548 млрд куб. м согласно данным "Нафтогаза Украины" и "Укртрансгаза".

Фото: пресс-служба "Газпрома"