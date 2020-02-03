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      Труба мира

      13:19Распечатать
      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". 1 февраля 2020 г. Россия и Германия отметили 50-летие подписания исторического соглашения "газ в обмен на трубы", благодаря которому между тогдашними геополитическими противниками появились новые устойчивые экономические связи, ставшие основой для развития цивилизованного диалога и роста благосостояния обеих наций. Это история преодоления разногласий и недоверия во имя долгосрочных экономических интересов, которая по-прежнему актуальна и поучительна в наши дни.

      Борислав Иванов-Бланкенбург, председатель правления ООО "Дойче Банк"

      "В основе этой "сделки века" лежала простая идея - поставка труб большого диаметра из ФРГ для строительства советской сети трубопроводов в обмен на поставки газа в Западную Европу. Первые переговоры об этом начались еще в 1950-х гг., однако подписание первого контракта на поставки газа состоялось лишь 1 февраля 1970 г. и потребовало решительности и изобретательности.

      Предыстория

      В начале 1950-х гг. в ФРГ был создан Восточный комитет германской экономики, в который вошли руководители ведущих промышленных концернов и финансовых институтов страны. Их целью было расширение экономических отношений с Советским Союзом и странами Восточной Европы. В эти годы немецкая экономика быстро восстанавливалась и остро нуждалась в энергоносителях и новых рынках сбыта для своей продукции, ввиду чего СССР представлял большой интерес для немецких предпринимателей. Однако геополитические противоречия серьезно осложняли переговоры, и в обществе складывалось ощущение, что подобные проекты невозможны. К концу 60-х гг. на фоне внутриполитических изменений в ФРГ и начала эры "новой восточной политики" в застопорившихся переговорах наметился прорыв. Первые успешные попытки диалога о сотрудничестве ФРГ и СССР в нефтегазовой сфере состоялись в рамках Ганноверской промышленной ярмарки в конце апреля 1969 г. Эти встречи стали сигналом к началу дальнейших предметных переговоров о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве, которые проходили в течение девяти месяцев в Вене, Москве, Эссене и Кёльне.

      1 февраля 1970 г. подписание первого газового контракта в г. Эссен. В центре спикер правления Deutsche Bank AG - F. Wilhelm Christians. Фото предоставлено Deutsche Bank

      Сделка

      После преодоления политических разногласий и согласования коммерческих условий возник вопрос о структурировании и финансировании проекта подобного масштаба при отсутствии подобного опыта и финансовой изоляции СССР, и ведущая роль в поиске оптимального решения для организации финансирования и сопровождения сделки принадлежит консорциуму немецких банков под руководством Deutsche Bank, который предоставил кредитную линию в 1,2 млрд марок для СССР со сроком погашения до 30 сентября 1982 г.

      В результате 1 февраля 1970 г. было подписанию первое в истории соглашение о поставке природного газа из СССР в ФРГ между Внешнеторговым объединением "Союзнефтеэкспорт" и "Рургаз АГ". В подписании принимали участие министр внешней торговли Николай Патоличев и министр экономики ФРГ Карл Шиллер. СССР обязывался осуществлять поставки природного газа в ФРГ в течение 20 лет в количестве не меньше 52,5 млрд куб. м начиная с 1973 г. Одновременно западногерманские компании "Маннесман" и "Тиссен" подписали отдельное соглашение на поставку 1,2 млн тонн труб большого диаметра для строительства газопроводов в СССР.

      Экономическая выгода

      Первый советский газ пришел в ФРГ в 1973 г., накануне начала мирового нефтяного кризиса, в ходе которого цены на энергоресурсы значительно выросли. Однако ранее подписанная сделка с СССР гарантировала ФРГ бесперебойные поставки газа по заранее оговоренным ценам. Кроме того, проект с Советским Союзом обеспечивал заказами крупнейшие западногерманские предприятия "Маннесман" и "Тиссен".

      Что касается Советского Союза, он получил доступ не только к западному рынку, но и к западным технологиям, а в ходе реализации контракта была создана крупнейшая в Европе сеть трубопроводов. Этот проект способствовал освоению крупнейших газовых месторождений в мире и созданию рабочих мест, а впоследствии обеспечивал стабильный приток валютной выручки в бюджет.

      "Сделка века" стала фактически началом целой системы долгосрочных соглашений, подписанных в 70-х-80х гг. Они предусматривали поставки из СССР в ФРГ 11-12 млрд куб. м газа ежегодно до 2000 г., в том числе 700 млн куб. м газа для Западного Берлина. Всего с 1973 г. Советский Союз и позднее Россия поставили в Германию свыше 1 трлн куб. м газа, став крупнейшим поставщиком.

      Но главное - сделка запустила процесс нормализации отношений между СССР и странами Западной Европы. Оживились торговые отношения, получили развитие новые формы сотрудничества, открылось представительство Deutsche Bank в Москве в начале 1973 г для поддержки возросшей бизнес-активности немецких компаний. Товарооборот СССР с ФРГ достиг в 1975 2,8 млрд руб., превысив уровень 1965 г. более чем в 10 раз. Фирмы из ФРГ стали активно привлекаться к строительству инфраструктурных проектов, так, например, Deutsche Bank организовал финансирование строительство международного аэропорта "Шереметьево".

      Пятьдесят лет спустя

      Благодаря решимости и приверженности долгосрочным экономическим интересам наших предшественников Германия и Россия до сих пор остаются важными торговыми партнерами друг для друга. В новых масштабных проектах российских газопроводов от Китая и до Балтийского и Черного морей мы видим наследие инициативы "газ в обмен на трубы", и, так же как и 50 лет назад, глубокое понимание взаимной выгоды и способность идти на компромисс помогает осуществлению таких масштабных программ.

      Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, выступая на ежегодном приеме Восточный комитет германской экономики, отметил: "За 50 лет с момента заключения этой сделки мы пережили большие вызовы в международных отношениях, в отношениях между Востоком и Западом. Мы были несогласны со многим, что делал в то время СССР…, но остается верным, что вне зависимости от всех этих политических обстоятельств поставки газа, соблюдение обязательств по поставкам никогда не подвергались угрозе. И это показывает, что развитые экономические отношения возможно строить, но за это нужно бороться и в это нужно инвестировать" .

      Как и 50 лет назад, в наши дни международный бизнес последовательно выступает за сотрудничество и расширение экономической кооперации, доказывая долгосрочные выгоды для всех заинтересованных сторон. Как показывает история, именно международные экономические проекты остаются нашим главным инструментом в выстраивании устойчивых цивилизованных отношений между странами".

      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР, Взгляд изнутри

      Метки: СССР, Германия, сделка века, газ в обмен на трубы

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