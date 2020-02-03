Труба мира

1 февраля 2020 г. Россия и Германия отметили 50-летие подписания исторического соглашения "газ в обмен на трубы", благодаря которому между тогдашними геополитическими противниками появились новые устойчивые экономические связи, ставшие основой для развития цивилизованного диалога и роста благосостояния обеих наций. Это история преодоления разногласий и недоверия во имя долгосрочных экономических интересов, которая по-прежнему актуальна и поучительна в наши дни.

Борислав Иванов-Бланкенбург, председатель правления ООО "Дойче Банк"

Предыстория

1 февраля 1970 г. подписание первого газового контракта в г. Эссен. В центре спикер правления Deutsche Bank AG - F. Wilhelm Christians. Фото предоставлено Deutsche Bank

Сделка

Экономическая выгода

Пятьдесят лет спустя