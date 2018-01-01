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      ОПЕК+ может снизить добычу еще на 500 тысяч баррелей из-за коронавируса

      14:34Распечатать

      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Страны-участники соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) могут сократить добычу еще на 500 тыс. баррелей в день из-за ситуации с коронавирусом, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

      "ОПЕК и союзники рассматривают возможность дополнительного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день из-за воздействия коронавируса на спрос на нефть", - пишет агентство.

      Кроме того, источники сообщили, что ОПЕК+ рассматривает возможность проведения министерской встречи 14-15 февраля, хотя ранее она планировалась в марте.

      Как писали "Вести.Экономика", ОПЕК+ проведет заседание технического комитета раньше первоначальных планов для анализа ситуации с коронавирусом и ее влияния на рынок нефти.

      "Заседание запланировано на вторник-среду (4-5 февраля)... Изначально его хотели провести перед министерскими встречами в марте", - сказал он.

      Сообщалось, что альянс продолжит обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые были ранее назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет. В СМИ до этого появилась информация о том, что такую идею обсуждают Саудовская Аравия и остальные участники ОПЕК+.

      Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 г. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись.

      До конца 2019 г. договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в день по сравнению с уровнем октября 2018 г., а в I квартале 2020 г. альянс намерен сократить добычу на 1,7 млн баррелей.

      Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемой 6 марта встрече альянса в Вене.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: прогноз, ОПЕК, добыча нефти, ОПЕК+, коронавирус

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