ОПЕК+ может снизить добычу еще на 500 тысяч баррелей из-за коронавируса

Страны-участники соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) могут сократить добычу еще на 500 тыс. баррелей в день из-за ситуации с коронавирусом, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика"."ОПЕК и союзники рассматривают возможность дополнительного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день из-за воздействия коронавируса на спрос на нефть", - пишет агентство.Кроме того, источники сообщили, что ОПЕК+ рассматривает возможность проведения министерской встречи 14-15 февраля, хотя ранее она планировалась в марте.Как писали " Вести.Экономика ", ОПЕК+ проведет заседание технического комитета раньше первоначальных планов для анализа ситуации с коронавирусом и ее влияния на рынок нефти."Заседание запланировано на вторник-среду (4-5 февраля)... Изначально его хотели провести перед министерскими встречами в марте", - сказал он.Сообщалось, что альянс продолжит обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые были ранее назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет. В СМИ до этого появилась информация о том, что такую идею обсуждают Саудовская Аравия и остальные участники ОПЕК+.Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 г. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись.До конца 2019 г. договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в день по сравнению с уровнем октября 2018 г., а в I квартале 2020 г. альянс намерен сократить добычу на 1,7 млн баррелей.Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемой 6 марта встрече альянса в Вене.