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      Цены на нефть обвалились до уровней 2018 года. Теперь решение за ОПЕК+

      18:55Распечатать

      Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика". Рынок нефти сегодня продемонстрировал довольно сильную волатильность, в итоге котировки смеси Brent опустились до минимума с декабря 2018 г.

      Сначала трейдеров взбодрили сообщения о том, что ОПЕК может провести срочную встречу, затем новости о том, что Россия и Саудовская Аравия обсудят возможное дальнейшее сокращение добычи еще на 500 тыс. баррелей.

      Однако затем на лентах новостей появилось еще одно сообщение - о том, что Россия не очень поддерживает идею дальнейшего сокращения.

      Публикация пришла от The Wall Street Journal, и далеко не факт, что так называемые источники сообщили верную информацию.

      Так или иначе, экстренное заседание технического комитета ОПЕК+ должно состояться 4-5 февраля, а окончательное решение - на уровне министров - может быть отложено до 14-15 февраля. Тем не менее можно ожидать, что уже завтра агентства начнут публиковать утечки, а рынок будет бурно реагировать на поступающие новости.

      Цены на нефть меняются очень быстро, буквально в течение часа фьючерсы могут вырасти на 2-3%, а затем упасть. Так что пока выводы о дальнейшем движении делать преждевременно: нужно дождаться итогов заседания ОПЕК+.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: нефть, рынки, баррель, Brent, ОПЕК+

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