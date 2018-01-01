Цены на нефть обвалились до уровней 2018 года. Теперь решение за ОПЕК+

Рынок нефти сегодня продемонстрировал довольно сильную волатильность, в итоге котировки смеси Brent опустились до минимума с декабря 2018 г.

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".Сначала трейдеров взбодрили сообщения о том, что ОПЕК может провести срочную встречу, затем новости о том, что Россия и Саудовская Аравия обсудят возможное дальнейшее сокращение добычи еще на 500 тыс. баррелей.Однако затем на лентах новостей появилось еще одно сообщение - о том, что Россия не очень поддерживает идею дальнейшего сокращения.Публикация пришла от The Wall Street Journal, и далеко не факт, что так называемые источники сообщили верную информацию.Так или иначе, экстренное заседание технического комитета ОПЕК+ должно состояться 4-5 февраля, а окончательное решение - на уровне министров - может быть отложено до 14-15 февраля. Тем не менее можно ожидать, что уже завтра агентства начнут публиковать утечки, а рынок будет бурно реагировать на поступающие новости.Цены на нефть меняются очень быстро, буквально в течение часа фьючерсы могут вырасти на 2-3%, а затем упасть. Так что пока выводы о дальнейшем движении делать преждевременно: нужно дождаться итогов заседания ОПЕК+.