Нефть раскалывает Ливию пополам

Ливийская нефть стала новым оружием в ливийском конфликте. Теперь ее применяют как очередное средство давления. Находящаяся в Триполи Национальная нефтяная корпорация (NOC) объявила 18 января о форс-мажорных обстоятельствах из-за закрытия нефтяных портов в восточной части Ливии, которые контролирует Ливийская национальная армия (LNA).

Москва, 3 февраля - "Вести.Экономика".NOC обвинила LNA во главе с маршалом Халифой Хафтером и компанией Petroleum Facilities Guards в том, что они отдавали приказы прекратить экспорт нефти из нефтяных портов Ливии Харига, Брега, Рас-Лануф, Зуейтина и Эс-Сайдер в восточной части страны.Форс-мажорные обстоятельства освобождают NOC от ответственности в случае невыполнения обязательств по поставке нефти по контрактам.В ответ на призыв посольства США возобновить работу 21 января NOC ответила, что нефтяные операции возобновятся только после открытия закрытых портов в восточной части Ливии.18 января официальный представитель LNA генерал-майор Ахмед аль-Мисмари сказал: "Нефтяные порты и месторождения закрыл ливийский народ. Он прекратил экспорт нефти. Мы просто должны защитить наших людей...".В беседе с агентством France-Presse лидер племени Зуайя майор Сенусси Халик аз-Зави объявил 17 января о закрытии нефтяных портов, добавив, что "он призван перекрыть источники финансирования терроризма за счет доходов от нефти", имея в виду, что Правительство национального согласия (GNA) тратит нефтяные доходы на боевиков, прибывающих из-за границы.LNA отвечает за обеспечение безопасности нефтяных объектов. Тем не менее все доходы от добычи нефти поступают в NOC, базирующейся в Триполи и признанной ООН.Нефтяная промышленность Ливии страдает от институционального разрыва. Несмотря на то что NOC, расположенная в Бенгази, связана с временным правительством Ливии, NOC в Триполи признана на международном уровне как международное учреждение, имеющее право заключать международные нефтяные контракты.Хотя страны, участвующие в мирной конференции в Ливии в Берлине 19 января, требовали, чтобы все конфликтующие ливийские стороны не предпринимали военные действия против нефтяных объектов и инфраструктуры, накануне Берлинской конференции нефтяные порты Ливии были закрыты.Несмотря на то что LNA призывает к новому распределению доходов от нефти, глава GNA Файез аль-Саррадж резко отклонил требование Хафтара о том, что открытие закрытых нефтяных портов на востоке Ливии должно быть связано с перераспределением доходов от нефти.Ливийские лидеры и представители племен, выступающие за LNA, на собрании 24 января подтвердили, что нефтяные порты откроются только тогда, когда GNA будет распущено, доходы от нефти будут справедливо распределены и удастся создать временное правительство.Компания NOC, расположенная в Триполи, отметила в своем заявлении 25 января, что закрытие нефтяных портов и приостановка нефтяных операций привели к снижению добычи нефти до 320 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 1,2 млн баррелей в сутки. Это стало снижением на 75%.Юсеф аль-Акури, глава комитета парламента по итогам работы NOC, сказал, что закрытие некоторых портов в восточной части Ливии — это часть популярного движения тех, кто призывает к справедливому и прозрачному распределению доходов от нефти. Сюда стоит добавить требование о том, что GNA должно нести ответственность за свои расходы, особенно потому, что его обвинили в привлечении боевиков для борьбы вместе с его силами в сотрудничестве с Турцией, добавил он.Акури отметил, что нефть стала популярным оружием против GNA. Он объяснил, что зоны, в которых располагается LNA, находятся в тяжелых условиях, не получая финансовую помощь.Он добавил, что "усилия комитета по прекращению разрыва в нефтяной компании потерпели крах, потому что GNA настаивает на том, чтобы захватить нефтяные ресурсы": "Однако мы надеемся, что недавний экономический диалог, проводившийся при поддержке ООН, приведет к поиску механизмов, которые гарантировали бы справедливое распределение доходов между различными частями страны. Это потому, что мы считаем, что NOC, расположенная в Триполи, монополизирована ополченцами и не работает должным образом".7 января ООН провела в Тунисе совещание, в котором приняли участие ливийские стороны для обсуждения экономического курса, нефтяного кризиса и путей объединения расколотых экономических и нефтяных институтов.Член ливийского парламента Али аль-Саиди заявил, что закрытие нефтяных портов отражает массовый гнев по поводу действий GNA и достигнутого с Турцией соглашения о привлечении наемных боевиков и выплате им доходов от нефтяного богатства Ливии.Он сказал, что ливийский народ, особенно жители Восточной и Южной Ливии, подвергаются ограничениям, когда речь идет о нефтяных доходах. GNA проводит карательную политику против этих областей, потому что они поддерживают LNA, добавил он.