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      Саудиты вынуждают ОПЕК сократить производство нефти

      00:43Распечатать
      Москва, 4 февраля - "Вести.Экономика" Ожидается, что половина экономики Китая, второй по величине экономики в мире, останется без энергоресурсов как минимум до середины февраля. Несколько недель назад трейдеры начали оценивать влияние на спрос на нефть.

      И теперь, когда всем стало ясно, что эта проблема сохранится в ближайшее время, и после того, как цены на нефть показали самое большое ежемесячное падение за последние 30 лет, ОПЕК может начать «перебалансировку» мирового энергетического рынка.

      Саудовская Аравия настаивает на значительном краткосрочном сокращении добычи нефти, сообщило издание WSJ в понедельник утром, ссылаясь на анонимных чиновников ОПЕК.

      Во вторник и среду группа стран ОПЕК и их союзники, ОПЕК+, планируют встретиться, чтобы обсудить возможные действия на фоне вспышки коронавируса в Китае, крупнейшем в мире импортере и потребителе нефти.

      Один из обсуждаемых сценариев: Саудовская Аравия, главный член ОПЕК, потребует общее сокращение на 500 тыс. баррелей в день. По словам представителей картеля, сокращение производства будет продолжаться до тех пор, пока вспышка коронавируса не пойдет на спад.

      Еще один, более радикальный вариант предполагает временное сокращение на 1 млн баррелей в сутки. Это сокращение приведет к резкому толчку на рынке (и потенциально очередному потоку гневных твитов Трампа о ценах на нефть).

      Согласно WSJ, картель все еще расколот и не может придти к общему решению по поводу того, что делать. Планы по проведению полного совещания картеля и его союзников во главе с Россией были отменены. Решено провести совещание, на котором обсудят влияние вспышки коронавируса на глобальный спрос.

      ОПЕК и ее союзники разделились из-за того, как управлять поставками нефти перед лицом смертоносного коронавируса, который и так уже повлиял на снижение спроса в Китае. Коллективные ответы производителей нефти более эффективны в том, что касается поддержки цен на нефть, которые упали на 15% в прошлом месяце.

      Несмотря на настойчивые призывы Саудовской Аравии, картель и 10 союзных стран во главе с Россией решительно пресекли попытки запланировать экстренное совещание полной делегации на этой неделе. Вместо этого они проведут техническое совещание, чтобы определить как справиться с воздействием коронавируса и дать рекомендации членам.

      Производители решат, проводить ли небольшое собрание во главе с Саудовской Аравией и Россией, либо саммит всех 23 производителей в Вене, заявили официальные лица.

      Цены на нефть выросли на фоне отчета. Если вероятность проведения сокращений будет подтверждена, отскок окажется еще более выраженным.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: нефть, ОПЕК, Саудовская Аравия

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