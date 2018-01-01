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      Грозит ли рублю новая девальвация?

      08:02Распечатать

      Москва, 4 февраля - "Вести.Экономика". Российский рубль довольно сильно подешевел от своих максимумов, однако все еще достаточно крепок по сравнению даже с прошлым годом. Стоил ли ждать девальвации в ближайшее время?

      Цены на нефть в понедельник опустились до минимумов с конца 2018 г., когда на мировых рынках царил обвал. Рубль тогда также очень сильно подешевел и сейчас выглядит очень уверенно даже с учетом падения в последние дни.

      Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что и в феврале рублю вряд ли грозит сильно ослабление.

      "В настоящий момент мы считаем, что вирусная угроза не достигла масштабов давления, способных привести к массовому оттоку капитала с развивающихся рынков и из рублевых активов, в частности, при реализации которых рубль мог бы перейти к более существенной девальвации в диапазоне 65-67 руб. за доллар", - сказал главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

      Кроме того, на ближайшем заседании ЦБ РФ 7 февраля регулятор может пойти на еще одно снижение ключевой ставки, что в определенной мере защитит рублевые активы от усиления распродаж. "Если рыночным настроениям удастся удерживаться от паники, курс рубля будет формироваться в диапазоне 62,5-64,7 руб. за доллар", - добавил эксперт.

      В свою очередь аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин считает, что сегодня курс рубля поддерживает устойчивая политика стран-экспортеров ОПЕК+, которая сформирована в нефтегазовом сегменте.

      "Рынок может получить в ближайшие дни информацию о переносе внеочередной сессии ОПЕК с марта на февраль, о чем на прошлой неделе заявляли в Министерстве энергетики Алжира. На этом фоне шансы роста курса рубля к доллару в ближайшие недели преобладают. Целевой диапазон закрытия февраля для курса доллара к рублю составляет 62,45-63,8 руб.", - пояснил эксперт.

      Как отметили аналитики Nordea Markets, рубль вполне может стать лидером укрепления среди валют развивающихся стран, восстанавливаясь после резкого падения последних двух недель, в случае стабилизации ситуации с коронавирусом.

      Из негативных для рубля факторов стоит выделить снижение спроса со стороны инвесторов на активы развивающихся стран на фоне опасений относительно распространения коронавируса в Китае, пояснила экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Софья Донец. Кроме того, давление на рубль оказывает и снижение спроса на энергоносители.

      Антон Покатович также отметил, что риски масштабной девальвации могут существенно возрасти в случае устойчивого движения нефтяных котировок к уровням $50 и ниже.

      Рубрики: Валютный рынок, Настоящее, Будущее

      Метки: доллар, евро, рубль, цены на нефть, девальвация, валютный рынок

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