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      Обзор рынка: смягчение внешнего фона

      09:26Распечатать
      Москва, 4 февраля - "Вести.Экономика". В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Оставались под давлением котировки акций "Сургутнефтегаза" (SNGS, -3,4%), "Норникеля" (GMKN, -1,9%), "Транснефти" (TRNFP, -1,8%), "Полюса" (PLZL, -1,5%), НЛМК (NLMK, -1,5%), в то время как был отмечен интерес покупателей к бумагам "Аэрофлота" (AFLT, +1,8%), МТС (MTSS,+1,7%), корпорации "АЛРОСА" (ALRS, +1,6%). Рынок в целом по-прежнему подвержен негативному влиянию неопределенности, связанной с распространением вируса 2019nCoV, но панические продажи, судя по характеру торгов, постепенно уступают место трезвому расчету.

      Во втором эшелоне, как и в секторе "голубых фишек", наблюдались разнонаправленные изменения котировок. "Белон" (BLNG) вырос на 28,6%, МГТС (MGTS) – на 6,4%, "Ярославнефтеоргсинтез" (JNOS) – на 5,4%. Тем временем обыкновенные акции "Саратовского НПЗ" (KRKN) подешевели на 3,6%, "Коршуновского ГОКа" (KOGK) – на 3,5%, "Таттелекома" (TTLK) – на 3,4%.

      Фондовые индексы США повысились на 0,5-1,3%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в умеренном плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

      Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС благодаря смягчению внешнего фона. Коронавирус продолжает распространяться, но темпы увеличения числа новых случаев сокращаются и уже не превышают темпов увеличения числа выздоровевших. Вместе с тем, индикаторы волатильности на мировых рынках акций остаются выше уровней, которые можно считать характерными для периодов устойчивого роста на рынке – о восстановлении восходящего тренда по мировым фондовым индексам говорить преждевременно. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившейся коррекции вниз по паре доллар/рубль.

      Антон Старцев, CFA,

      ведущий аналитик ИФ "Олма"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, обзор, аналитика, комментарии, Олма, Антон Старцев

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