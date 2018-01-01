Прогноз: нефть удивится - из мирной коляски у США вновь вышел пулемет

Москва, 4 февраля - "Вести.Экономика". Как надеются оптимисты, нефтяной рынок сможет выдохнуть в марте после прохождения в феврале пика эпидемии коронавируса. И тогда больше внимания также обратят на геополитические события вроде предложенной США мирной "сделки века" - с вновь вырисовывающейся боевой тачанкой.



Карантинное положение Тема продолжающегося распространения коронавируса по-прежнему остается первоочередной для рынков. По последним данным, число заболевших в Китае превысило 17,2 тыс. человек, из них скончался 361 человек (еще почти 150 человек заболели вне КНР, один из которых погиб). В этой связи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на днях объявила о чрезвычайной ситуации международного масштаба. В подобных обстоятельствах нефтяные цены, еще в 20-х числах января превышавшие $65 за баррель. открыли текущую неделю на утренних торгах с отметок ниже $57 и к 16:50 мск понедельника регистрировались на уровне $58,2 за баррель Brent.



Уже полторы недели, отметил ведущий аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" по нефтегазовому сектору Александр Сидоров, идет нисходящий тренд на фоне растущего в геометрической прогрессии числа инфицированных. "Думаю, в ситуации, когда с "медицинских полей" не приходят хорошие новости, а негатив нарастает, сложно рассчитывать на разворот, поэтому жду дальнейшего падения цен на нефть на текущей неделе. И в целом в феврале динамика цен будет зависеть от успеха борьбы с вирусом", – определил Сидоров. Как он напомнил, нефть Brent потеряла 10% стоимости с 20 января вследствие эпидемии коронавируса. Ее влияние по-прежнему велико и, видимо, сохранится в ближайшие месяцы. Замедление возможно, если распространение вируса затормозится. Но пока об этом говорить рано, при том, что число инфицированных выросло с 291 случая на 20 января до 7771 на 30 января, конкретизировал эксперт.



Наряду с прочим, уточнил независимый аналитик Владимир Рожанковский, Китай накануне сообщил о снижении потребности своих НПЗ в нефти на 20%, или на 3 млн баррелей в сутки. Происходящее связано с карантинным снижением нагрузки на общественный и личный транспорт, а также с уменьшением объема коммерческих, в том числе и внешнеторговых, перевозок. "Все это бьет аперкотом не по нефти вообще, а именно по сорту Brent, на котором импорт Поднебесной завязан на 75-80%", – оговорил Рожанковский. По его оценке, в сложившейся ситуации и ожидаемая в среду очередная порция макростатистики от Минэнерго США по запасам нефти, которые согласно консенсус-прогнозу, скорее всего, покажут сокращение, едва ли сможет существенно помочь.



Как информировало в минувшую среду Управление энергетической информации Минэнерго США (ELA), после сокращения в предыдущем периоде, за неделю, завершившуюся 24 января, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 3,5 млн баррелей до 431,7 млн. При этом нефтедобыча сохранилась на уровне 13 млн баррелей в сутки. Тогда как, по оценке компании Baker Hughes, за неделю к 31 января на смену предшествовавшему увеличению числа буровых установок в Штатах вновь пришло их сокращение - на 1 единицу до 675 штук. В то же время, указал Александр Сидоров, достигнутое 4-5 декабря 2019 г. участниками ОПЕК+ соглашение по увеличению квот изначально позволило в 2020 г. удерживать рынок в балансе, с тем чтобы принятое сокращение добычи помогало убрать излишки нефти из-за роста добычи в США.



Однако теперь на фоне падающей нефти СМИ стали сообщать о возможном пересмотре сроков встреч участников соглашения, ранее запланированных на начало марта. Так, не исключается, что заседание технического комитета ОПЕК+ может пройти уже 4-5 февраля (а не 3 марта, как предполагалось), а последующая министерская встреча состоится либо 8-9 числа, либо 14-15 февраля (вместо 5-6 марта).



И есть надежда, рассказал Владимир Рожанковский, что на предстоящем 4-5 февраля заседании ОПЕК Саудовская Аравия предложит сократить добычу на очередные 500 тыс. баррелей в сутки. Правда, новый виток эскалации гражданского противостояния в Ливии уже снизил производство нефти в этой стране почти на 1 млн баррелей, но это практически осталось незамеченным рынками, захваченными лишь одной темой коронавируса. И далее все упомянутое в совокупности позволяет рассчитывать по крайней мере на временное укрепление котировок Brent хотя бы до уровней $58-58,50 за баррель, указал независимый аналитик.



Картинное предложение Без вмешательства в ситуацию стран-участниц договоренностей ОПЕК+, предупредили аналитики ИК "Фридом Финанс", стоимость барреля нефти уже на этой неделе может обвалиться ниже $45. На возможность этого указывает в том числе состояние рынка фьючерсов: игроки закладывают аномально узкие спреды, ожидая затяжного снижения цен на сырье. Сейчас рынок живет ожиданием реакции со стороны основных стран-экспортеров, и после отметки $45 ближайшей психологической целью способен стать уровень $50. От него вероятна коррекция вверх, связанная с риском резкого сокращения добычи сланцевой нефти в США. Количество американских компаний-банкротов в нефтегазовой сфере достигло пиковых значений (208 компаний за пять лет), а совокупный безнадежный долг всей индустрии превысил $120 млрд, констатировали авторы обзора.



В среднесрочной же перспективе восстановление цен на нефть будет главным образом зависеть от нормализации глобальных внешнеторговых перевозок, увязанной с успехом Китая в преодолении главной негативной сенсации начала нынешнего года, сформулировал Владимир Рожанковский и добавил: "Пока я остаюсь осторожным оптимистом. Согласно выходящей статистике геометрической прогрессии увеличения числа заболевших и погибших не наблюдается, а значит, велика вероятность того, что уже в марте мы сможем вздохнуть с облегчением".



Напомним, как уточнил в нашем последнем прогнозе советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, пока замедление темпов роста числа заболевших не просматривается, но с учетом предпринимаемых мер безопасности возможно допустить, что пик эпидемии может быть преодолен в течение февраля.



А когда рынок, в самом деле, сможет выдохнуть с некоторым облегчением, то также вспомнит и о прочих сопутствующих геополитических событиях вроде с помпой представленной 28 января президентом США Дональдом Трампом, в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, "сделки века" - плана мирного палестино-израильского урегулирования. Этим планом, помимо признания суверенитета Израиля над уже существующими на палестинских территориях еврейскими поселениями, в частности, предусматривалось признание столицей Израиля "неделимого" Иерусалима при формировании столицы Палестины - "Восточного Иерусалима" – на окраине оспариваемого города. Также документом подразумевалась демилитаризация будущего палестинского государства, которая осуществлялась бы под американским и израильским контролем и под их обещания привлечь порядка $50 млрд инвестиций. Разработанный без каких-либо попыток согласовать позиции обеих сторон конфликта и найти взаимоприемлемые компромиссные решения подобный план изначально представлялся нонсенсом в международной практике миротворчества.



Впрочем, уточнил Александр Сидоров, если бы предложенные меры привели к снижению напряженности в регионе, это усилило бы давление на нефтяные цены. "Но участие США в делах Ближнего Востока обычно сопровождается военными конфликтами, на что нефть традиционно реагирует ростом", – резюмировал ведущий аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" по нефтегазовому сектору.



Но, быть может, старый анекдот про то, как из деталей детской коляски, вынесенных с режимного предприятия, отчего-то неизменно выходит пулемет, в данном случае не станет актуальным?



Как заметил ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, упомянутый план был откровенно ориентирован на интересы Израиля, в пользу которого, в частности, предлагалось передать часть палестинских территорий, взамен оставив палестинцам непригодные для сельского хозяйства земли. При этом, учитывая множественные противоречия в арабском мире и существующий раскол в самом палестинском национальном движении, в Вашингтоне и Тель-Авиве, вероятно, рассчитывали, что в итоге подобные предложения смогут пройти. Но, как продемонстрировали последние события, "сделка века" не прошла: она оказалась неприемлемой как для большинства стран арабского мусульманского мира, так и для самих палестинцев. И, очевидно, обещанное привлечение $50 млрд инвестиций неспособно изменить соответствующего отношения.



В этой связи, продолжил Долгов, в регионе неизбежно дальнейшее обострение ситуации. Собственно, оно уже происходит, как, например, в районе палестино-израильской границы, где стороны уже обмениваются ударами. В таких условиях Россия продолжает выступать за то, чтобы урегулирование велось с учетом международного права (и в том числе резолюции Генассамблеи ООН 1947 г. о создании израильского и палестинского государств), а также на основе равноправного диалога сторон. При этом Москва могла бы активизировать свои усилия в качестве посредника, но нужно понимать – чтобы в переговорах четко озвучивалась не только израильская линия, представителям палестинской стороны прежде всего следует объединиться и выработать единые позиции, пояснил ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН.



Наталья Приходко