Инвесторы загоняют себя в ловушку отрицательных ставок?

На фоне панических продаж последних дней инвесторы во всем мире скупают наиболее надежные бумаги, в том числе облигации с отрицательной доходностью. Почему такой подход может быть опасен?

Москва, 4 февраля - "Вести.Экономика".BlackRock Inc. напоминает инвесторам, что облигации с отрицательной доходностью потенциально представляют собой бочку с порохом, в то время как всего за несколько дней вложения в них выросли на $2,7 трлн, пишет Bloomberg.Опасения по поводу экономических последствий эпидемии коронавируса и ставки на "голубиную" политику центробанков привели к удорожанию бумаг, которые гарантированно сулят потери на $13,9 трлн инвесторам рынка долга со стратегией "купить и держать".При этом инвесторы активно вкладываются в новые выпуски бондов, в том числе Греции и Австрии.В условиях стабилизации экономических индикаторов неистовое ралли рынка долга выглядит неустойчивым и опасным."Перед этими активами стоит колоссальная задача принести положительную отдачу в 2020 году", - пишет в своем блоге директор по инвестициям BlackRock на рынках инструментов с фиксированной доходностью Рик Ридер.Он ожидает отрицательную отдачу в сегменте бумаг со ставками ниже нуля, поскольку меры налогово-бюджетной и монетарной политики способствуют ускорению инфляции и экономического роста.Предостережение BlackRock перекликается с прогнозом стратегов HSBC Holdings Plc, которые закрыли рекомендацию "покупать" 15-летние бонды Германии, предпочтя бумаги Франции - менее очевидного защитного актива.Управляющий Aberdeen Standard Investments Люк Хикмор также дает "медвежью" рекомендацию по бондам.Другие инвесткомпании в панике скупают облигации. Только на прошлой неделе объем рынка долга с отрицательной доходностью вырос на максимальную величину с начала регулярного сбора данных агентством Bloomberg три года назад.В январе после четырех месяцев потерь немецкие бумаги принесли 2%, свидетельствуют данные Bank of America.