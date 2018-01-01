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      Инвесторы загоняют себя в ловушку отрицательных ставок?

      10:52Распечатать

      Москва, 4 февраля - "Вести.Экономика". На фоне панических продаж последних дней инвесторы во всем мире скупают наиболее надежные бумаги, в том числе облигации с отрицательной доходностью. Почему такой подход может быть опасен?

      BlackRock Inc. напоминает инвесторам, что облигации с отрицательной доходностью потенциально представляют собой бочку с порохом, в то время как всего за несколько дней вложения в них выросли на $2,7 трлн, пишет Bloomberg.

      Опасения по поводу экономических последствий эпидемии коронавируса и ставки на "голубиную" политику центробанков привели к удорожанию бумаг, которые гарантированно сулят потери на $13,9 трлн инвесторам рынка долга со стратегией "купить и держать".

      При этом инвесторы активно вкладываются в новые выпуски бондов, в том числе Греции и Австрии.

      В условиях стабилизации экономических индикаторов неистовое ралли рынка долга выглядит неустойчивым и опасным.

      "Перед этими активами стоит колоссальная задача принести положительную отдачу в 2020 году", - пишет в своем блоге директор по инвестициям BlackRock на рынках инструментов с фиксированной доходностью Рик Ридер.

      Он ожидает отрицательную отдачу в сегменте бумаг со ставками ниже нуля, поскольку меры налогово-бюджетной и монетарной политики способствуют ускорению инфляции и экономического роста.

      Предостережение BlackRock перекликается с прогнозом стратегов HSBC Holdings Plc, которые закрыли рекомендацию "покупать" 15-летние бонды Германии, предпочтя бумаги Франции - менее очевидного защитного актива.

      Управляющий Aberdeen Standard Investments Люк Хикмор также дает "медвежью" рекомендацию по бондам.

      Другие инвесткомпании в панике скупают облигации. Только на прошлой неделе объем рынка долга с отрицательной доходностью вырос на максимальную величину с начала регулярного сбора данных агентством Bloomberg три года назад.

      В январе после четырех месяцев потерь немецкие бумаги принесли 2%, свидетельствуют данные Bank of America.

      Рубрики: Облигации

      Метки: бонды, облигации, BlackRock, рынки, отрицательные ставки

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