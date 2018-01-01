Минздрав: прогнозов по коронавирусу в России нет, но готовимся к массовой инфекции

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Фото: ГТРК "Самара"
Рубрики: Правительство, Парламент
Метки: Китай, Минздрав, ВОЗ, Ухань, коронавирус
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