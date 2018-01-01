Минздрав: прогнозов по коронавирусу в России нет, но готовимся к массовой инфекции

Несмотря на отсутствие прогнозов по распространению коронавируса в России, Минздрав готовится к возможной массовой заболеваемости, заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

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Москва, 4 февраля - "Вести.Экономика"."Я не опровергаю и не подтверждаю. Говорю то, что в прессе есть, что преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы. Каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране - не можем прогнозировать", - отметил Краевой, сообщает "Интерфакс".Вместе с тем "это не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции", подчеркнул замминистра.Между тем эксперты обратили внимание на то, что возникший в китайском Ухане новый коронавирус 2019-nCoV, возможно, поражает только этнических китайцев и лиц монголоидной расы. При этом в СМИ появились предположения об искусственном происхождении этого коронавируса.Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в декабре 2019 г., возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.