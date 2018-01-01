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      Минздрав: прогнозов по коронавирусу в России нет, но готовимся к массовой инфекции

      10:58Распечатать
      Москва, 4 февраля - "Вести.Экономика". Несмотря на отсутствие прогнозов по распространению коронавируса в России, Минздрав готовится к возможной массовой заболеваемости, заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

      Фото: ГТРК "Самара"

      "Я не опровергаю и не подтверждаю. Говорю то, что в прессе есть, что преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы. Каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране - не можем прогнозировать", - отметил Краевой, сообщает "Интерфакс".

      Вместе с тем "это не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции", подчеркнул замминистра.

      Между тем эксперты обратили внимание на то, что возникший в китайском Ухане новый коронавирус 2019-nCoV, возможно, поражает только этнических китайцев и лиц монголоидной расы. При этом в СМИ появились предположения об искусственном происхождении этого коронавируса.

      Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в декабре 2019 г., возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Китай, Минздрав, ВОЗ, Ухань, коронавирус

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