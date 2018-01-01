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      Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

      11:13Распечатать
      Москва, 4 февраля - "Вести.Экономика". В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу физическими лицами.

      Теперь необходимо не только декларировать перевозимые деньги, если их сумма превышает $100 тыс., но и подтверждать происхождение этих денег, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

      Такое же требование распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.

      Для подтверждения происхождения денег или бумаг необходимо предоставить банковские документы о совершении обменных операций, снятии денег со счета, получении кредита или документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).

      Новые правила призваны остановить перемещение наличных денег, которые могут использовать для финансирования терроризма или отмывания преступных доходов. В ЕАЭС входят пять стран - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: деньги, ЕЭК, декларация, граница, ЕАЭС

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