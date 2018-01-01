Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу физическими лицами.

Москва, 4 февраля - "Вести.Экономика".Теперь необходимо не только декларировать перевозимые деньги, если их сумма превышает $100 тыс., но и подтверждать происхождение этих денег, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).Такое же требование распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.Для подтверждения происхождения денег или бумаг необходимо предоставить банковские документы о совершении обменных операций, снятии денег со счета, получении кредита или документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).Новые правила призваны остановить перемещение наличных денег, которые могут использовать для финансирования терроризма или отмывания преступных доходов. В ЕАЭС входят пять стран - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.