Сценарии мировых цен на нефть: 2010-35 гг.
9
Структура запасов, добычи и мировой торговли нефтью в 2018 году
10
Прогнозы добычи нефти и конденсата в России в различных сценариях: 2010-35 гг.
17
Добыча сланцевой нефти в США в разбивке по основным бассейнам: 2010-19 гг.
9
Траектория антропогенных выбросов CO2 в сценарии "Климат": 2000 - 2100 гг.
15
Прогнозы мирового спроса на жидкие углеводороды: 2010-35 гг.
9
Сценарии развития мировой энергетики. Сценарий "Климат"
14
Сценарии развития мировой энергетики. Сценарий "Равные возможности"
9
Сценарии развития мировой энергетики. Сценарий "Эволюция"
11
Динамика распределения выдач ипотечных ссуд по уровню долговой нагрузки заёмщиков
14
Предлагаемая шкала надбавок по ипотечным кредитам с 1 июля 2020 года
10
Инфляция в России и ставка ЦБ: 2018-19 гг.
187
Акции Microsoft и Alphabet в свободной продаже
71
Акции Amazon и Facebook в свободной продаже
86
Акции Saudi Aramco и Apple в свободной продаже
70
94
52
Добыча нефти странами ОПЕК и мировое предложение: декабрь 2017 года - ноябрь 2019 года
58
Добыча нефти в Саудовской Аравии: 2012-19 гг.
58
Добыча нефти ОПЕК: 2012-19 гг.
64
Добыча нефти в России: 2013-19 гг.
134
Котировки акций Saudi Aramco 11 декабря 2019 года (в саудовских риялах)
74
Крупнейшие компании мира по рыночной капитализации: Saudi Aramco, Apple, Microsoft
75
Структура Индекса MSCI EMERGING MARKETS по странам: Китай, Корея, Россия
98