Комментарии

Промсвязьбанк: вечерний комментарий по рынку акций
18:54
ИАЦ " Альпари". Быки выдохлись, но не сдались
18:48
Фунт тянет за собой другие валюты
17:52
Биткоин рискует уйти под уровень $6000
16:20
Приватизационные новости приподняли стоимость компаний электроэнергетики
15:42
14:46
ИАЦ " Альпари". Сберечь нельзя, потратить
14:46
EURUSD: ожидается пробой трендовой от 1,1040
11:31
Стратегия среды: дневник инвестора
11:22
Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3000-3020 пунктов
11:01
Рубль готовится ко второй попытке вернуться к уровню 62 руб.
10:48
10:30
Основные ориентиры для российского рынка
10:15
Негатива на российском рынке на видно и на горизонте
09:59
URALSIB Informer: Макроэкономика, НОВАТЭК
09:50
Рубль "в космосе", а Трампа "хотят выгнать"
09:47
Индекс МосБиржи отыграет некоторое утреннее ухудшение внешнего фона
09:46
Основные события декабря на рынках, вероятно, уже состоялись
08:56
17.12 20:14
Промсвязьбанк: вечерний комментарий по рынку акций
17.12 18:48
Закрытие торгов. Покупатели на рынке обретают снова силу высоты
17.12 18:46
Контрольный пакет акций Сбербанка поменяет хозяина?
17.12 18:36
Коррекция в фунте усилилась статистикой
17.12 17:54
Промсвязьбанк. Дефляция в промышленности закрепляется
17.12 17:49