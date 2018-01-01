Победить мусор: российская реформа и международные практики Как увеличить долю обрабатываемого мусора к 2024 году с 12% до 60%, а перерабатываемого – с 7% до 36% к 2024 году? Как применить лучший международный опыт при создании системы раздельного сбора отходов в России?

Энергетическая панель Сессия «Энергетическая панель» предоставит всесторонний анализ устойчивого развития нефтегазовой отрасли, подчеркнув многонациональный, мультикультурный характер отрасли, ее географическое многообразие.

Создавая будущее вместе. Бизнес решения для достижения целей устойчивого развития «Деловая двадцатка» (В20) – социальный партнер «Группы двадцати» (G20), представляющий интересы бизнеса, – на основе консенсуса осуществляет выработку конкретных предложений для лидеров «двадцатки», направленных на формирование глобальной политики для преодоления ключевых вызовов современности.

Мировой океан. Новые подходы к управлению, изучению и сбережению Возможно ли глобальное управление Мировым океаном в современных условиях? Какие направления станут драйверами развития экономики Мирового океана в будущем? Наука или политика: как могут быть реализованы международные проекты по исследованию и сбережению океана?

Российская экономика в поисках стимулов роста Российская экономика доказала свою устойчивость к внешним вызовам: санкционной риторике, турбулентности на развивающихся рынках, волатильности нефтяных котировок.

Как создать новых технологических лидеров? Модель взаимодействия крупного бизнеса и стартапов Как создать комфортные механизмы взаимодействия корпораций, предпринимателей и государства? Какие модели технологического развития крупных компаний показали свою эффективность?

Открытое государство в цифровой реальности: мониторинг национальных целей. Публичные дебаты Как сделать национальные цели понятнее для граждан: 5 шагов к открытости? Статистика VS Big Data: какие данные нужны экономике? Как поставить данные на службу людям?

Войти в пятерку ведущих экономик мира. Решения для России Как реализовать потенциал роста? Есть ли международный и российский опыт по проведению активной стимулирующей политики, который можно применить сегодня в России?

Коммунальная инфраструктура – бизнес или социальная ответственность? Какие изменения необходимы в законодательстве для запуска активного инвестирования в коммунальную инфраструктуру? Смогут ли инвесторы полностью решить проблему обновления сетей?

Стратегия лекарственного обеспечения. Расставляя приоритеты Как увеличить доступность лекарственных средств? Какие сложности возникают у производителей, дистрибьюторов и врачей при работе с госзакупками и как их преодолеть? Сколько средств потребуется для достижения существенных результатов? Как определить целевые показатели в Национальной лекарственной политике? Какая потребность в инновационных лекарствах у отечественного рынка?

Ничего личного: как защитить персональные данные граждан от кибератак Как массовые кражи данных влияют на лояльность и потребительское поведение пользователей? Какие способы защиты от подобных атак существуют? Какие меры компании и интернет-порталы государственных органов принимают для защиты своих клиентов от таких атак в России и мире?

Инфраструктура «мегасайенс», создающая промышленность будущего По каким приоритетным направлениям необходимо проведение синхротронных и нейтронных исследований для получения прорывных результатов? Какие отрасли промышленности остро нуждаются в развитии передовой инфраструктуры? Каков текущий статус и перспективы международного сотрудничества в области проведения синхротронных и нейтронных исследований?

Средний класс. Поиск стабильности в меняющемся мире Какие фундаментальные шаги можно предпринять для снижения обеспокоенности среднего класса и почему политическим лидерам, придерживающимся традиционных подходов, непросто адекватно реагировать на эти долгосрочные тенденции?

Российская промышленность: рецепт глобальной конкурентоспособности Каким видят потенциал российского высокотехнологичного экспорта наши потенциальные клиенты? Где наши наиболее перспективные рынки? Какие вызовы стоят на пути их завоевания? Какие партнерства возможны в этой сфере? Какие механизмы поддержки экспорта высоких технологий наиболее эффективны?

Стратегический вектор энергетических компаний в платформенной экономике Энергетические компании являются инфраструктурными столпами экономик, что исторически давало преимущество, но в условиях платформенной экономики расценивается, скорее, ограничением. Каков новый вектор развития в эпоху «уберизации» и как энергогиганты могут встроиться в новый формат рынка?

Инвестиции в развитие городской среды Каковы инструменты вложения частных инвестиций в городскую cреду? Как стимулировать бизнес инвестировать в инфраструктуру города? Каковы эффекты комфортной городской среды для бизнеса, власти и общества?

Венчурный и фондовый рынок в 2019–2020 годах: смогут ли единороги выжить после IPO и продолжить свой рост? Какие факторы определяют динамику стоимости акций и как будет складываться ситуация в дальнейшем? Насколько справедливы рыночные оценки компаний? В каких сегментах можно ожидать наибольшую активность инвесторов?

Россия – США Как американские инвесторы оценивают деловой климат и перспективы развития своего бизнеса в России? С какими проблемами они сталкиваются при реализации проектов и как их преодолевают? Какое место Россия сейчас занимает в глобальных цепочках добавленной стоимости крупнейших мировых корпораций?

Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы Работа над достижением национальных целей развития, определенных в майском указе Президента, ведется уже больше года. Сформированы национальные проекты, начата их практическая реализация.

Кадровое обеспечение перехода к экономике будущего Возможности и направления международной кооперации в области развития человеческого капитала: какие задачи могут быть решены только совместно?

Саморегулирование vs. государственный контроль. Как стимулировать потребление легального контента? Ключевым аспектом эффективной защиты авторских прав в сети видится достижение баланса госрегулирования и отраслевого саморегулирования.

Россия – Китай Какие дальнейшие шаги следует предпринять для безусловного удвоения достигнутого товарооборота? Сбудутся ли масштабные планы по росту прямых китайских инвестиций в российскую экономику? Какими мы видим российско-китайские экономические отношения к 2035 году?

Латинская Америка – ЕАЭС: открытое межрегиональное сотрудничество без протекционизма и ограничений Как должна выстраиваться стратегия российского и латиноамериканского бизнеса с учетом постоянно меняющейся глобальной конъюнктуры? Возможно ли достичь реалий открытого рынка в торговле между двумя регионами в условиях глобального тренда усиления протекционизма?