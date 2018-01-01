Победить мусор: российская реформа и международные практики
06.06 11:00
Как увеличить долю обрабатываемого мусора к 2024 году с 12% до 60%, а перерабатываемого – с 7% до 36% к 2024 году? Как применить лучший международный опыт при создании системы раздельного сбора отходов в России?
06.06 10:00
Сессия «Энергетическая панель» предоставит всесторонний анализ устойчивого развития нефтегазовой отрасли, подчеркнув многонациональный, мультикультурный характер отрасли, ее географическое многообразие.
Создавая будущее вместе. Бизнес решения для достижения целей устойчивого развития
06.06 09:00
«Деловая двадцатка» (В20) – социальный партнер «Группы двадцати» (G20), представляющий интересы бизнеса, – на основе консенсуса осуществляет выработку конкретных предложений для лидеров «двадцатки», направленных на формирование глобальной политики для преодоления ключевых вызовов современности.
Мировой океан. Новые подходы к управлению, изучению и сбережению
06.06 09:00
Возможно ли глобальное управление Мировым океаном в современных условиях? Какие направления станут драйверами развития экономики Мирового океана в будущем? Наука или политика: как могут быть реализованы международные проекты по исследованию и сбережению океана?
Российская экономика в поисках стимулов роста
06.06 09:00
Российская экономика доказала свою устойчивость к внешним вызовам: санкционной риторике, турбулентности на развивающихся рынках, волатильности нефтяных котировок.
Как создать новых технологических лидеров? Модель взаимодействия крупного бизнеса и стартапов
04.06 14:09
Как создать комфортные механизмы взаимодействия корпораций, предпринимателей и государства? Какие модели технологического развития крупных компаний показали свою эффективность?
Открытое государство в цифровой реальности: мониторинг национальных целей. Публичные дебаты
04.06 13:49
Как сделать национальные цели понятнее для граждан: 5 шагов к открытости? Статистика VS Big Data: какие данные нужны экономике? Как поставить данные на службу людям?
Войти в пятерку ведущих экономик мира. Решения для России
04.06 13:47
Как реализовать потенциал роста? Есть ли международный и российский опыт по проведению активной стимулирующей политики, который можно применить сегодня в России?
Коммунальная инфраструктура – бизнес или социальная ответственность?
04.06 13:44
Какие изменения необходимы в законодательстве для запуска активного инвестирования в коммунальную инфраструктуру? Смогут ли инвесторы полностью решить проблему обновления сетей?
Стратегия лекарственного обеспечения. Расставляя приоритеты
04.06 13:40
Как увеличить доступность лекарственных средств? Какие сложности возникают у производителей, дистрибьюторов и врачей при работе с госзакупками и как их преодолеть? Сколько средств потребуется для достижения существенных результатов? Как определить целевые показатели в Национальной лекарственной политике? Какая потребность в инновационных лекарствах у отечественного рынка?
Ничего личного: как защитить персональные данные граждан от кибератак
04.06 13:37
Как массовые кражи данных влияют на лояльность и потребительское поведение пользователей? Какие способы защиты от подобных атак существуют? Какие меры компании и интернет-порталы государственных органов принимают для защиты своих клиентов от таких атак в России и мире?
Инфраструктура «мегасайенс», создающая промышленность будущего
04.06 13:33
По каким приоритетным направлениям необходимо проведение синхротронных и нейтронных исследований для получения прорывных результатов? Какие отрасли промышленности остро нуждаются в развитии передовой инфраструктуры? Каков текущий статус и перспективы международного сотрудничества в области проведения синхротронных и нейтронных исследований?
Средний класс. Поиск стабильности в меняющемся мире
04.06 13:32
Какие фундаментальные шаги можно предпринять для снижения обеспокоенности среднего класса и почему политическим лидерам, придерживающимся традиционных подходов, непросто адекватно реагировать на эти долгосрочные тенденции?
Российская промышленность: рецепт глобальной конкурентоспособности
04.06 13:28
Каким видят потенциал российского высокотехнологичного экспорта наши потенциальные клиенты? Где наши наиболее перспективные рынки? Какие вызовы стоят на пути их завоевания? Какие партнерства возможны в этой сфере? Какие механизмы поддержки экспорта высоких технологий наиболее эффективны?
Стратегический вектор энергетических компаний в платформенной экономике
04.06 13:26
Энергетические компании являются инфраструктурными столпами экономик, что исторически давало преимущество, но в условиях платформенной экономики расценивается, скорее, ограничением. Каков новый вектор развития в эпоху «уберизации» и как энергогиганты могут встроиться в новый формат рынка?
Инвестиции в развитие городской среды
04.06 13:23
Каковы инструменты вложения частных инвестиций в городскую cреду? Как стимулировать бизнес инвестировать в инфраструктуру города? Каковы эффекты комфортной городской среды для бизнеса, власти и общества?
Венчурный и фондовый рынок в 2019–2020 годах: смогут ли единороги выжить после IPO и продолжить свой рост?
04.06 13:21
Какие факторы определяют динамику стоимости акций и как будет складываться ситуация в дальнейшем? Насколько справедливы рыночные оценки компаний? В каких сегментах можно ожидать наибольшую активность инвесторов?
04.06 13:18
Как американские инвесторы оценивают деловой климат и перспективы развития своего бизнеса в России? С какими проблемами они сталкиваются при реализации проектов и как их преодолевают? Какое место Россия сейчас занимает в глобальных цепочках добавленной стоимости крупнейших мировых корпораций?
Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы
04.06 13:16
Работа над достижением национальных целей развития, определенных в майском указе Президента, ведется уже больше года. Сформированы национальные проекты, начата их практическая реализация.
Кадровое обеспечение перехода к экономике будущего
04.06 13:12
Возможности и направления международной кооперации в области развития человеческого капитала: какие задачи могут быть решены только совместно?
Саморегулирование vs. государственный контроль. Как стимулировать потребление легального контента?
04.06 13:09
Ключевым аспектом эффективной защиты авторских прав в сети видится достижение баланса госрегулирования и отраслевого саморегулирования.
04.06 13:06
Какие дальнейшие шаги следует предпринять для безусловного удвоения достигнутого товарооборота? Сбудутся ли масштабные планы по росту прямых китайских инвестиций в российскую экономику? Какими мы видим российско-китайские экономические отношения к 2035 году?
Латинская Америка – ЕАЭС: открытое межрегиональное сотрудничество без протекционизма и ограничений
04.06 13:03
Как должна выстраиваться стратегия российского и латиноамериканского бизнеса с учетом постоянно меняющейся глобальной конъюнктуры? Возможно ли достичь реалий открытого рынка в торговле между двумя регионами в условиях глобального тренда усиления протекционизма?
Футбол в интерьерах большого города
04.06 13:01
Как городу извлечь максимальную пользу от проведения международных спортивных событий? Как обеспечить безопасность, не создавая при этом неудобства для жителей и гостей? Как управлять азартом болельщиков и создавать атмосферу праздника? Как продлить жизнь спортивным объектам после завершения соревнований и сделать их эксплуатацию эффективной и доходной?